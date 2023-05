/OBSÁHLÝ ROZHOVOR/ Čtvrtým rokem buduje fotbalový klub FC Slavia Hradec Králové a daří se mu to. Na mládežnické úrovni klub z Orlické Kotliny zaznamenal velký rozvoj a šanci na postup do divize má po počátečním kolísání i A-tým mužů. „Za prozatímní největší úspěch Slavie považuji oblasti mládeže,“ říká sedmatřicetiletý podnikatel Patrik Hořeňovský, předseda FC Slavia, který od léta podporuje také ženský klub FC Hradec Králové, kde byl loni jmenován členem výkonného výboru.

Patrik Hořeňovský, šéf fotbalového klubu FC Slavia Hradec Králové | Foto: archiv P. H.

S hradeckou Slavií se druhý rok po sobě snažíte o postup do divize. Po podzimu jste byli v krajském přeboru až třetí s osmibodovou ztrátou na vedoucí Solnici, ale na jaře manko stahujete. Věříte stále v postup?

V první řadě mi dovolte poukázat na fakt, že během dvou sezon přišlo do Slavie přes 20 nových hráčů. Jsem nadšený z toho, jakým způsobem se vesměs mladí hráči zabudovávají do sestavy. A i když se občas dopouštíme zbytečných chyb a neproměňujeme vyložené šance, tak hrajeme čím dál tím více pohlednější a rychlejší fotbal. Ale abych odpověděl na vaši otázku. Ano, věřím, že pokud naši chlapci budou i nadále pokračovat v předváděné hře z posledních kol, když nepočítám nepovedený zápas v Hořicích, tak rozhodně máme na to Solnici pořádně prohnat a možná i předehnat. Chci tomu věřit a celému A-týmu držím pěsti!

V létě přišel nový trenér, bývalý ligový fotbalista David Homoláč a jak jste řekl, přivedli jste i nové hráče. Čím ještě si vysvětlujete, že krajské soutěži nevládnete?

Možná je to právě tím, že přišel nový trenér s jinými trenérskými metodami a jiným přístupem k hráčům. Kluci si museli zvykat na nové rozestavení a pokyny při hře, přece jen předchozí trenér, pan Bouček, byl u týmu nějaké čtyři roky. Ve Slavii vzniká nový tým složený převážně z mladých a talentovaných fotbalistů, bohužel k mládí patří i chyby a nevyrovnané výkony a zřejmě na to doplácíme, že se nám zatím nedaří dosáhnout na první místo. Současné trenérské dvojici Homoláč - Pišta však stále věřím, že dokáže tým dobře připravit a nakonec uspějeme v soutěži i v Poháru hejtmana, v němž nám loni triumf proklouzl doslova mezi prsty.

Patrik Hořeňovský, šéf fotbalového klubu FC Slavia Hradec KrálovéZdroj: archiv P. H.Bez ohledu na výsledky A-týmu mužů se vám však podařilo Slavii ohromně pozvednout. Hlavně na úrovni mládeže se vám daří. Co považujete za dosavadní největší úspěchy?

Za prozatímní největší úspěch Slavie považuji oblasti mládeže. Osobně to jsou příchody pánů Otakara Rejfka a Michala Blažeje a dalších lidí. V jejich osobách klub získal obrovsky pracovité odborníky s velkým fotbalovým srdcem a rozhledem. Dále už to vše navazuje, připravila se nová klubová koncepce, přivedli se noví trenéři s většími fotbalovými dovednostmi, v uvozovkách staré trenéry zdokonalili a vysvětlili jim potřebu pracovat s hráči jinak, koncepčně… Zcela odlišný je v klubu přístup k dětem a spolu s jejich rodiči dochází k častým setkáním, kde se kromě fotbalu, výsledků a docházky probírají i správné výživové návyky dětí a vztah mezi dítětem, rodinou a klubem. Jako další klubový úspěch vnímám založení sportovní školičky Slavia Kids, která čítá aktuálně přes 70 dětí a těší se stále většímu zájmu dětí a rodičů z Hradce Králové i blízkého okolí.

Kolik financí už jste do Slavie investoval?

Hodně… Určitě to jsou miliony, přesné číslo teď nevím a možná ani raději vědět nechci. (úsměv) Ale nutno říci, že nám s financemi hodně pomáhá město Hradec Králové, Královéhradecký kraj a různé další sportovní dotační programy.

Jaké máte s klubem dlouhodobější cíle?

Cíle jsou jasně dané. Chci, aby Slavia Hradec Králové byl zdravý rodinný klub, kde se rodiče a hlavně děti budou cítit dobře a budou se moci ve fotbale zdokonalovat, a to nejen pod vedením šikovných a licencovaných trenérů, ale hlavně dobrých a slušných lidí. Byl bych rád, aby děti, které nastoupí v dresu hradecké Slavie, byly hrdé, že v klubu mohou být a zároveň, aby klub dětem mohl pomoci v jejich sportovním i osobnostním růstu, protože ne všichni mladí hráči se jednou stanou profesionálními fotbalisty. Chceme přispět k tomu, aby se díky nám mohli stát také dobrými, slušnými a pracovitými lidmi s láskou ke sportu.

Patrik Hořeňovský, šéf fotbalového klubu FC Slavia Hradec KrálovéZdroj: archiv P. H.A v kategorii mužů?

Co se týče mužů, zde chceme vybudovat mladý, silný tým s dobrou partou v kabině, která vybojuje historický postup do divize. A dále se uvidí, věřím, že až se jednoho krásného dne do divize dostaneme, jen s ní se nespokojím.

Už dříve jste projevil zájem o vstup do prvoligového klubu FC Hradec Králové. Jak je nyní tato otázka aktuální?

Oficiální zájem o FC Hradec Králové jsem nikdy neprojevil, jelikož nemám volných 50 milionů a více finančních prostředků do klubového rozpočtu na sezonu, abych si oficiální zájem mohl dovolit. Neoficiálně ale zájem mám a stále jednám s různými subjekty o investicích do klubu, ale doba mi nepřeje… Nedávný Covid, stále probíhající válka na Ukrajině a energetické krize, to vše jsou pádné důvody, proč se nikdo z mých partnerů k investicím do FC Hradec Králové nežene. Zatím…

Zvyšuje vaši touhu fakt, že se Votrokům druhým rokem mezi elitou daří, i to, že se má v létě otvírat nový stadion?

Hradec Králové je krásné, čisté a bezpečné město, a to mám hodně srovnání! Jedním ze základních kamenů každého takového města je i možnost kulturního a sportovního vyžití pro své obyvatele, které je v Hradci Králové na poměrně slušné úrovni, ale prostě aréna městu chyběla. Jsem moc rád, že se město po spoustě let a slibů uvolilo k této obrovské investici a bude z ní těžit i třeba tím, že do města přiláká opravdu ekonomicky silného partnera pro hradecký fotbalový klub. Jen bych zde rád zdůraznil, aby šlo skutečně o finančně silného partnera s dlouhodobou vizí a ne jen o partu nějakých rádoby bohatých podnikatelů, kterým se pravě daří, na podíl v klubu se budou skládat a za pár let ho zase městu Hradec Králové s dluhy vrátí. Zde musí být město velmi obezřetné, do jakých rukou chce klub FC Hradec Králové a svoji investici v podobě nového stadionu svěřit.

Krajský přebor: Slavia Hradec Králové - Vysoká nad Labem.Zdroj: Aneta Mrkvičková

V létě jste začal podporovat ženský klub FC Hradec Králové, kde jste se stal členem výkonného výboru. Proč jste se rozhodl vstoupit do dívčího fotbalu?

Je pravdou, že ženský klub jsem chtěl pod hlavničkou FC Slavia Hradec Králové již delší dobu, proto jsem oslovil vedení Sokola Třebeš, zda by se mnou nechtěli vytvořit společný klub a vytvořit tak zdravé konkurenční prostředí pro hradecké ženy. Bohužel jsem se nedočkal žádné odpovědi, a to ani ano či ani ne, a tak jsem se rozhodl oslovit přímo pana Hrušku v FC Hradec Králové ženy, zda by měl zájem o můj vstup do klubu. Dále jsem si udělal několik sezení s vedením Krajského fotbalového svazu a generálním manažerem hradeckých Votroků, panem Juklem a domluvili jsme se, že pro ženský fotbal bude nejlepší, když budeme v Hradci budovat jeden opravdu silný ženský fotbalový klub pod hlavičkou FC Hradec Králové. S odstupem času jednoho roku to hodnotím jako velmi správné rozhodnutí.

Krajský přebor: Slavia Hradec Králové (červenobílí) - Třebeš 0:2Zdroj: Aneta MrkvičkováFotbal žen zažívá v Evropě boom. Věříte, že jeho popularita ještě více vzroste i v tuzemsku?

Ženský sport a ženský fotbal obzvláště je všude ve světě na vzestupu a je jen otázka času, kdy získá na velké popularitě i u nás v České republice. Každý správný fotbalový klub, aspoň na té profesionální úrovni, by měl mít svůj ženský tým, měl by ho dostatečně podporovat a pyšnit se jím!

Hlavním cílem je návrat žen do první ligy. Jak vidíte šance na postup?

Ženy v létě získaly skutečně velmi dobré vedení v podobě trenéra Vaška Hladkého a jeho asistentů, kteří se do svého úkolu pořádně zakousli. Já jsem z práce celého týmu nadšený a pevně věřím, že se letos do I. ligy podíváme. V celém týmu existuje jen jeden cíl.

Ženský klub zaznamenal během půl roku vzestup. Důkazem je i návrat Markéty Ringelové, nejlepší české hráčky posledních let. Jaké máte další ambice?

Důležité je zejména narovnat poměry v klubu jako takovém. FC Hradec Králové ženy nejsou jen první tým, ale dalších pět kategorií od nejmenších děvčátek až po dospívající dívky. Tyto všechny sportovkyně potřebují kvalitní zázemí, kvalitní oblečení, pomůcky a dobré vedení v podobě schopných a certifikovaných trenérů, aby do A-týmu chodilo v pozdější době co nejvíce odchovankyň, jako tomu je v hradeckém klubu mužů. To bude běh na delší trať, protože se ukazuje, že ženský klub v Hradci trošičku zaspal a konkurence z jiných měst je před námi. Každopádně v týmu žen se chceme stát pravidelným účastníkem I. ligy a hrát tam důstojnou roli, rozhodně tam nechceme působit v roli otloukánka, který si jezdí po celé republice pro gólové příděly.

