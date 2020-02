Jeho trenérská práce je určitě znát, tým se pod jeho vedením stále zlepšuje. Petr Průcha, někdejší důrazný útočník s ligovými zkušenostmi, koučuje v Novém Bydžově převážně mladé fotbalisty, kteří postupně zrají. O tom, že se mu to daří, svědčí fakt, že RMSK Cidlna v poslední době patří ke špičce krajského přeboru.

Přezimujete druzí. Šlapal tým na podzim tak, jak měl?

V některých zápasech to možná nebylo ideální, ale momentální bodový zisk je lichotivý. Byly zápasy, kdy jsme bodovali se štěstím, třeba v Libčanech. Na druhou stranu jsme ztratili body s Třebší. Takže když to sečtu, umístění i bodový zisk odpovídá rozpoložení mužstva.

V čele tabulky figuruje obhájce prvenství z Libčan, jenž ani jednou nevyšel bodově naprázdno. Je k poražení? Třeba od vás?

Myslím, že jsme schopni ho porazit v jednom zápase, ale ještě ne pokaždé. Zatím na to nemáme vyzrálý tým. Tím neříkám, že se nezlepšujeme. Když vezmu vzájemný zápas, tak jsme u nich prohráli na penalty. V první půli měli spoustu šancí, ale buď je nedali, nebo je vychytal gólman. Po změně stran jsme se oklepali a zjistili, že to není tak nehratelný mančaft. Hlavně Holec mohl rozhodnout pro nás. Na šance to bylo tak 10:5. Opakuji, že jsme měli v úvodní pětačtyřicetiminutovce štěstí. Přestože jsme dohrávali v deseti, nakonec se nám málem povedlo tam vyhrát.

Vedou Libčany právem?

Jednačtyřicet bodů tomu odpovídá, rozhodně to není náhoda. Mají vyzrálý tým plný zkušených hráčů. Mají navrch, že neztrácejí. My jsme sice posbírali šestatřicet bodů, což je v mé přítomnosti rekord, ale ztrát se nevyvarujeme. Rozdíl mezi oběma týmy je ve zkušenosti a naší nevyzrálosti.

Během podzimu jste zapracovali do kádru další mladé hráče z dorostu. Hodně si na tom zakládáte?

Ano a chceme si na tom zakládat i nadále. Přesně v tomto trendu bychom v určité míře rádi pokračovali.

Nyní se už pilně připravujete na jarní boje, v jaké fázi se nacházíte?

Sehráli jsme tři zápasy, které vesměs proběhly podle mých představ. V současnosti řešíme změny v kádru. Uvidíme, jak vše dopadne. Doufám, že do jara nepůjdeme oslabeni. Každopádně nějaké změny určitě přijdou.

S jakým cílem půjdete do druhé poloviny soutěže?

Je teprve začátek února. Aktuálním cílem je sladit kádr a pokusit se nahradit případné ztráty. Co se týká umístění, zatím si netroufám odhadovat. Uvidíme, za čas budeme chytřejší a moudřejší. Hlavně si přeji, aby se nám dali zranění a nemocní dohromady. Hned na úvod jara hrajeme v Jičíně a to je vždycky těžký zápas. Teď ho navíc vede bývalý bydžovský hráč Pavel Obermajer.

Řešíte v klubu otázku případného postupu do divize?

Bavíme se o tom, ale teď jsme v takové fázi, že spíš přemýšlíme nad tím, abychom udrželi stejně silný kádr. Otázku postupu budeme řešit až v průběhu jara. Pokud skončíme první, postup vezmeme. Pokud skončíme na druhém místě, budeme o tom uvažovat jenom tehdy, pokud budeme cítit, že na to náš tým už má. Na druhou stranu se může stát, že se nám nebude na jaře dařit a pak bychom se o tom vůbec nemuseli bavit.