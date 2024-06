Už pohled na tabulku po podzimu naznačoval, že se v případě sestupu bude nejspíš rozhodovat mezi třemi celky z jičínského okresu, protože všechny tři okupovaly její suterén. Během jarní části došlo pouze k jedné výraznější změně a to, že trochu oživly Hořice, které po polovině soutěže vypadaly na „odstřel“.

Současná situace je takováto: Hořice mají pětadvacet bodů, Lázně Bělohrad i Jičín shodně čtyřiadvacet. Hořice a Lázně Bělohrad si zápas posledního kola předehrály, takže mají dohráno a svůj bodový stav už nemohou rozšířit. Jičín hraje v sobotu (14.00) na trávníku jedenácté České Skalice, které už jde „jenom“ o případnou možnost vylepšení konečného umístění.

S jistotou bude padat do I. A třídy poslední tým tabulky. Pakliže by Nový Bydžov coby zástupce z Královéhradeckého kraje potkal sesun z divize, což doufejme nenastane, sestupoval by z přeboru i předposlední celek konečného pořadí.

V případě rovnosti bodů Jičína a Lázní Bělohrad má lepší vzájemné zápasy lázeňské mužstvo (doma výhra 3:1, venku prohra 0:1). Kdyby došlo k bodové shodě Jičína a Hořic, pak je na tom lépe mančaft od Gothardu (venku remíza 1:1, doma výhra 3:0).

Jak tedy bude vypadat konečné pořadí ve třech různých výsledkových variantách zápasu Česká Skalice versus Jičín?

Prohra Jičína: 14. Hořice, 15. Lázně Bělohrad, 16. Jičín.

Remíza: 14. Hořice, 15. Jičín, 16. Lázně Bělohrad.

Výhra Jičína: 14. Jičín, 15. Hořice, 16. Lázně Bělohrad.

V sobotu tedy půjde v České Skalici o hodně. Dramatická zápletka je na světě. Jen se sluší připomenout, že domácí celek rozhodně má o co hrát, neboť se v případě výhry může v tabulce posunout hned o několik míst vzhůru. Jak dopadne (pro Jičín) bitva o bytí a nebytí?