Petr Tomeš včera 18:13

/OSOBNOST DENÍKU/ Zdá se, že fotbalisté Týniště nad Orlicí by mohli absolvovat nejlepší sezonu od postupu do krajského přeboru v roce 2022. Po pátém a osmém místu mají našlápnuto na umístění v úplné špičce tabulky. Po čtyřech kolech totiž mají deset bodů a společně s Náchodem nejvyšší krajské soutěži vévodí. „Na to, že máme zraněné a sestavu lepíme, tak je to pozitivní,“ cení si Pavel Krupka, hlavní trenér týnišťského SK.