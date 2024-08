Vítězství v nedaleké Železnici 2:1 a domácí výhra s Chlumcem nad Cidlinou B 4:2, takové bylo dosavadní počínání jičínského týmu v nově rozběhnutém ročníku krajského přeboru Královéhradecka. Na takový rozjezd ve městě pohádek v posledních letech nebyli zvyklí.

„Bezpochyby se jedná o vstup do soutěže, o kterém se nám po předchozích dvou sezonách, v nichž jsme od začátku měli záchranářské starosti, ani nesnilo. Ovšem jsou to pouze dvě úvodní utkání a bude nezbytné, abychom i nadále pokračovali s pokorou a nelítali hlavou v oblacích. To bychom zcela jistě brzy tvrdě narazili,“ varuje Zugar před sebeuspokojením.

Na hře i současných výsledcích Jičínských má určitě podíl nový trenér. Osmapadesátiletý Jiří Filip převzal tým na poslední dvě kola sezony 23/24 a přestože byl Jičín v tu dobu téměř odepsaný na posledním místě, dokázal ho ještě zachránit. Nyní na to navazuje.

close info Zdroj: Roman Vlačiha zoom_in Ondřej Zugar (č. 16)„Vliv nového trenéra na aktuální situaci v klubu vidím jako zásadní. Po jeho příchodu v závěru loňské sezony se mu podařilo tým dostat ze špatného psychického rozpoložení způsobeného špatnými výsledky a nastartovat ho k heroickému finiši v posledních dvou zápasech, díky kterému se nakonec podařilo zachránit krajský přebor i pro tuto sezonu. Na zlepšenou atmosféru v týmu jsme pak v rámci letní přípravy navázali tím, že jsme pod jeho vedením velmi důsledně trénovali zcela odlišné herní styly oproti minulosti, kterými se chceme na hřišti prezentovat. Pokud v rámci těchto herních stylů budeme jako tým dodržovat stanovenou taktiku, můžeme být úspěšní jako v úvodních dvou zápasech,“ je přesvědčen středopolař Ondřej Zugar.