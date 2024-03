Je mu 34 let a brzy tak vstoupí do věku, kdy by mohl už kopat za starou gardu. To ale zatím rozhodně není třeba. Roman Zajíček, letitý kanonýr krajského přeboru, pálí ostrými směle dál. Není důvod tedy přemýšlet o fotbalovém důchodu. Důkazem budiž poslední zápasy i poslední sezony.