Pohled na tabulku krajského přeboru po pěti odehraných kolech ledacos naznačuje. Ale pozor! Nenechte se zmást. Odehrána je teprve šestina ročníku 2024/25 a dosavadní bodový přísun ještě zdaleka nic neurčuje. Prozatímní tabulka je nesmírně vyrovnaná. Pojďme to rozebrat všechno pěkně popořadě.

Ze silné trojky loňského ročníku zbyly týmy Náchoda a Solnice, Police nad Metují postoupila do čtvrté ligy. Vzhledem k tomu, že Solnice během letní pauzy vcelku výrazně oslabila, je zřejmé, že největším favoritem na krajský titul je celek od polských hranic.

„Chceme postup,“ zní od začátku sezony z náchodské kabiny. I vzájemný duel loňských titánů ve druhém kole skončil podle těchto předpokladů, když Náchodští vyhráli 2:1 na solnickém hřišti. Na druhou stranu Náchod už dvakrát remizově zaváhal.

Solnice nejspíš nebude pomýšlet na první místo, jako tomu bylo v uplynulých dvou sezonách, ale ve vrchních patrech by se přesto mohla pohybovat. Kandidátem na špičku je rozhodně i Týniště nad Orlicí. Před sezonou vhodně doplnilo kádr a s osobnostmi jako jsou Ottmar, Gorol či Provazník to zatím dává jasně najevo. „Pokud budeme kompletní, můžeme se měřit i s Náchodem,“ naznačuje kouč Pavel Krupka. Ostatně nedávná remíza 2:2 právě v Náchodě o kvalitách Týniště vypovídá.

Zatím příjemným překvapením letošního ročníku jsou výsledky i výkony Jičína. Tým z města pohádek hrál poslední roky o záchranu a v poslední sezoně až v posledním špílu utekl hrobníkovi z lopaty. To už ale čerstvě figuroval u mužstva nový lodivod Jiří Filip a nyní se zdá, že pod ním se v Jičíně bude blýskat zase na lepší časy. „Jdeme správným směrem,“ pochvaluje si trenér černého koně letošního ročníku.

close info Zdroj: Eva Šebová zoom_in Krajský přebor: Solnice (v bílém) - Hořice.

Kdo další by mohl hrát v horní polovině tabulky? Určitě zajímavý hráčský mix chlumeckého béčka a pak také minimálně jeden z nováčkovského tandemu Vysoká nad Labem – Železnice. Vysocký mančaft má ve svém středu několik zkušených fotbalistů, Železnice zase spoléhá na bojovného ducha, pravý nováčkovský elán a výraznou podporu fanoušků.

Do čtvrtého místa chtěla být Třebeš, ale té utekl začátek. Prostoru na zlepšení je však ještě více než dost. Rovněž duo Rychnov nad Kněžnou – Dvůr Králové nad Labem rozhodně pomýšlí na vyšší pozice než na deváté, respektive jedenácté místo. Jaroměř musí reagovat na hráčské ztráty ze středu hřiště a zatím se jí to daří možná až nad očekávání. Na příčky od osmého místa výš by rádi útočili též v Libčanech.

Pak už tu jsou týmy, které se nejspíš do horní poloviny tabulky nedostanou a s největší pravděpodobností je tak čeká boj o setrvání v soutěži – Hořice, Červený Kostelec, Dobruška a Česká Skalice.

V Hořicích rozhodně nechtějí opakovat poslední sezony, respektive jejich podzimní části, kdy nabrali výrazné manko a všechno museli honit na jaře. Skalici poznamenal odchod čtyř hráčů, Červený Kostelec se příliš nezměnil. A Dobruška? Ta se chtěla po doplnění kádru a návratu dlouhodobých marodů pokusit atakovat horní půlku tabulky, jenže to se zatím nedaří a tým zatím čeká, stejně jako ten českoskalický, na první vítězství.

Předsezonní cíle všech účastníků KP

SK SOLNICE - Pavel Potužník, trenér: „V novém soutěžním ročníku bychom se rádi dál pohybovali v horních patrech tabulky a předváděli líbivý fotbal. Víme ale, že to nebude snadné, jelikož nám odešlo osm hráčů.“

FK NÁCHOD - Martin Malý, trenér: „Máme za sebou kvalitní letní přípravu, během níž jsme odehráli i dostatek přípravných utkání. V kádru došlo k několika změnám, těší nás, jak se zapracovali noví hráči a navíc se zapojili především mladší hráči. Toto vše nám dává před sezonou dobré předpoklady a my od sebe budeme mít ta nejvyšší očekávání – momentálně to znamená zisk devadesáti bodů.“

close info Zdroj: Sokol Třebeš zoom_in Krajský přebor: Třebeš (v modrém) - Rychnov nad Kněžnou

TJ SOKOL TŘEBEŠ - Vlastimil Krykorka, vedoucí mužstva: „Čtvrté místo uplynulé sezony zavazuje. Dres A týmu v ní obléklo 47 hráčů. I letos budeme pokračovat v zapojování dorostenců a to jak do hry, tak i do skvělé party našeho týmu. A výsledkově? Chceme si nepohoršit.“

TJ DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - Zbyněk Dujsík, trenér: „Chceme navázat na jarní část minulé sezony, která pro tým po sestupu nebyla jednoduchá. Až jarní část proběhla dle našich představ a výkony bychom se jí rádi přiblížili. Cílem je zachytit začátek, pohybovat se v horní polovině a skončit pokud možno do pátého až šestého místa.“

FK CHLUMEC NAD CIDLINOU B - Richard Vlášek, trenér: „Chceme předvádět atraktivní fotbal, zapracovat mladé hráče do základní sestavy, mít dobré propojení směrem k C mužstvu a ideálně posunout dalšího hráče do A týmu. Využívat moderních metod v trénování i hodnocení (veo kamera, GPS vesty, rozbory v TV), zapojení fyzioterapeuta a kondičního trenéra, úbytek zraněných hráčů. Přitáhnout další diváky (změna hracího dne na sobotu od 14 a 17 hodin), být pozitivní směrem k rozhodčím i soupeři, užít si pobyt v týmu (zkvalitnění zázemí v kabinách – TV, šipky, fotbálek) a nový kiosek.“

FC SPARTAK RYCHNOV N. K. - Václav Brůžek, předseda klubu: „Chceme se prezentovat náročným fotbalem, který, jak doufáme, nám bude přinášet i bodový zisk. Pokračujeme v začleňování našich dorostenců. Chceme skončit v horní polovině tabulky.“

close info Zdroj: Eva Šebová zoom_in Krajský přebor: Solnice (v bílém) - Týniště nad Orlicí 0:1SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - David Holman, asistent trenéra: „Jedna věc jsou cíle a druhá realita. V této amatérské soutěži se vše odvíjí od tréninkové morálky a zdravotním stavu hráčů, pokud oboje bude fungovat, tak bychom chtěli hrát v popředí tabulky, abychom měli klidnější jaro než minulou sezonu. V jednání máme ještě jednoho hráče, ale kádr je dle mého na tuto soutěž slušně doplněn a poskládán.“

SK LIBČANY - František Bárta, sekretář klubu: „Navázat výkonově na loňskou sezonu, udržet výbornou partu a potěšit všechny libčanské fanoušky.“

SK ČESKÁ SKALICE - Jaroslav Zítko, předseda klubu: „Odešli nám čtyři hráči, někteří za lepším, jiní dohrát kariéru. Samozřejmě musíme ještě nějaké hráče přivést. Jinak náš maximální cíl může být udržet se v krajském přeboru, začlenit do kádru mladé hráče. A pokud možno hrát hezký fotbal, který udělá našim fanouškům radost.“

FK JAROMĚŘ - Miloš Exnar st. a Jiří Poděbradský, trenéři: „Tento ročník bude pro nás zlomový, když budeme muset zareagovat na změny ve středu hřiště a přizpůsobit tomu herní styl. Další výzvou bude zapracování hráčů přecházejících z kategorie dorostu do mužského fotbalu. Věříme, že v zápasech zúročíme kvalitní přípravu.“

SK DOBRUŠKA - Martin Eimann, vedoucí mužstva: „Cílem pro novou sezonu je se fotbalem bavit a pokusit se skončit v horní polovině tabulky. Jsme rádi, že se kádr doplnil a postupně se vracejí i dlouhodobě zranění hráči.“

SK ČERVENÝ KOSTELEC - Petr Garček, trenér: „Cíle se u nás oproti předchozí sezoně nijak nemění. Budeme chtít krajský přebor na našem stadionu uchovat i pro další ročník.“

close info Zdroj: Eva Šebová zoom_in Krajský přebor: Solnice (v bílém) - Hořice.

TJ JISKRA HOŘICE - Pavel Procházka, trenér: „Chceme být především konkurenceschopný tým v krajském přeboru.“

SK JIČÍN - Jiří Filip, trenér: „Letní příprava proběhla dle našich představ a jsem s ní spokojený. Hráči předvedli velkou píli a nasazení, přátelská utkání nám ukázala, že jdeme správným směrem. Těšíme se na novou sezonu, věřím, že se podaří dosáhnout dobrých výsledků a fanoušky potěšíme svými výkony.“

FK VYSOKÁ NAD LABEM - Josef Bouček, trenér: „Na základě postupu z I. A třídy se budeme snažit také v krajském přeboru předvádět stejně atraktivní fotbal jako v předchozí sezoně, aby se hráči i diváci naší hrou bavili.“

TJ SOKOL ŽELEZNICE - Vladimír Blažej, trenér: „Předpokládám, že v mysli řady soupeřů je Železnice zařazena mezi kandidáty na umístění v suterénu tabulky. Takže naším cílem je tyto předpoklady upravit a dostat výkonnost v tomto pro klub historickém ročníku na úroveň, která vyloučí epizodní účast v soutěži. Vzhledem k přívalu mladých pušek do kádru je naším dalším úkolem a cílem je optimálně posunout do dospělých pater v rámci kvalitního krajského přeboru. A cílem celého klubu je udržet divácké zázemí a atmosféru na utkáních v Železnici.“