„Třiadvacet zásahů za podzim? To je výborný výsledek,“ vyzdvihuje střeleckého zabijáka Václav Andrejs, předseda Královéhradeckého krajského fotbalového svazu. „Je to rozdílový hráč. Když k nám přišel, naskočil nejdříve do utkání krajského poháru a okamžitě to pozvedl. Ještě jednou opakuji, že na svém postu je to rozdílový hráč a soutěž zatraktivnil,“ chválí snajpra Karel Klimeš, předseda Spartaku Police nad Metují, který v přeboru přezimuje na druhém místě.

Camara rychle přesvědčil okolí, že bude gólovým hráčem. „Už na prvním tréninku bylo očividné, že Dam umí zakončit opravdu z každé pozice. Tyto schopnosti předvedl i v utkáních, což týmu strašně pomohlo a vytěžili jsme z toho maximum,“ potvrzuje polický trenér Libor Vacho.

Damani Camara.Zdroj: Miroslav HolubZanedlouho osmadvacetiletý útočník má v sobě i něco navíc. „Na vlastní oči jsem tohoto borce viděl v předposledním kole v Náchodě. Je to hodně zajímavý hráč, především v pokutovém území. Jeho řešení jsou nestandardní a překvapivá,“ poukazuje Andrejs.

Hlavně díky střeleckým schopnostem Camary se Police drží na špici tabulky. „Jsem rád, že tým naplňuje své ambice, což je dobré pro město a fanoušky. Mým cílem je pomoci klubu dosáhnout úspěchu, který si zaslouží, a stát se nejlepším střelcem v každé soutěži, které se účastníme,“ neskrývá snajpr své sebevědomí. A to i s výhledem do budoucna. „Mám opravdu vysoké ambice a doufám, že se jednoho dne dostanu do nejvyšší ligy v Česku nebo ve Španělsku,“ stále pomýšlí na vysněný cíl, byť fotbalově už není úplně nejmladším hráčem.

Jak se vlastně dostal do Police? „Díky tomu, že náš sportovní manažer spolupracuje s agenty v Praze,“ říká šéf klubu Klimeš. „Můj kamarád mě doporučil agentovi v Česku a ten se mě hned ujal. Poslali jsme mu video, jak hraju, načež agent řekl, ať rychle přijdu, než se zavře přestupové okno. Přišel jsem tedy co nejdříve,“ vrací se ke svému přesunu na východ Čech.

Předtím působil v USA. „Hrál jsem tam za FC Columbus. Jinak byla moje kariéra do značné míry v Africe. Tady ale nebylo dostatek příležitostí. Všechno je tam o dost složitější, jak asi všichni víme,“ přibližuje stručně svoje nejen fotbalové kroky.

Zapadnutí do českého týmu proběhlo bez problémů. „Je to cizinec a tihle afričtí kluci jsou v pohodě. Ale třeba po skončení utkání dělají věci, které my nechápeme. Abych to upřesnil, tak ještě s tím druhým (Jeffrey Minah – pozn. aut.) si pustí nahlas hudbu, povídají si u toho a jsou free,“ usmívá se předseda Spartaku.

Co Camara a české pivo, dá si on i jeho africký parťák po zápase se spoluhráči? „Sednou si, pokecají, ale alkohol nepijou. Každopádně my i on respektujeme, jak to je. Rovněž co se týká řeči, protože jen někdo s ním umí mluvit anglicky. Ale že by se stranil, to zase ne. Zkrátka je to všechno v mezích normy,“ vysvětluje Klimeš.

Na hřišti o sobě dával vědět v míře vrchovaté, což samozřejmě nemohlo uniknout skautům z vyšších pater. „V posledních podzimních kolech jsme zaznamenali zájem klubů z vyšších soutěží,“ podotýká šéf KFS. „Dva divizní celky se na něj ptaly, ale nikam nejde. Zůstane u nás v Polici, na jaro určitě,“ sděluje Klimeš důležitou zprávu zejména směrem k polickým fanouškům.

Camara je vnímán výhradně v superlativech, ale co jeho slabiny? „Trošku má problém s pohybem a s celoplošným fotbalem. Kdyby se chtěl zapojit do vyšších soutěží, musel by zapracovat na těchto věcech jako jsou bránění a vnímání celoplošného fotbalu,“ domnívá se Václav Andrejs.

Recept na ubránění gólového Američana našli obránci až v závěru podzimu, kdy dvakrát za sebou vyšel střelecky naprázdno. „Poslední dva zápasy se mu asi nevyvedly podle jeho představ. Samozřejmě soupeři už na něj mohli být připraveni,“ myslí si Karel Klimeš.

