V loňské sezoně takové starosti neměli. Fotbalisté Přepych v ní skončili na solidním desátém místě se ziskem 30 bodů a soutěž s velkým přehledem udrželi. V tuto chvíli je situace naprosto jiná. Tým je po polovině soutěže na posledním místě. Avšak rozhodně není nic ztraceno, celky před ním má na dohled. Na předposlední Meziměstí ztrácí pouhý bod a na Předměřice body dva.

„Když budeme dostatečně trénovat a hrát jako v minulé sezoně na podzim, kdy jsme získali dvacet bodů, je záchrana reálná. My se o ni určitě popereme,“ věří gólman Přepych Ivo Beránek.

Podzimní část sezony zakončily Přepychy prohrou v důležitém zápase s Meziměstím 2:3. Právě díky této prohře přezimují na posledním místě tabulky. „V posledním utkání jsme i přes naši bojovnost na body nedosáhli. Veliké poděkování za celý podzim patří našim věrným fanouškům,“ uvedl vedoucí mužstva Jiří Jelen. Všichni v Přepychách si však uvědomují, že tým patří do I. B třídy a na výkonech je na jaře potřeba zapracovat. „Přes zimu musí nejprve hodně kluků doléčit zranění. Hráči musí zlepšit docházku na tréninky a zapracovat na fyzičce. Vedení by mohlo doplnit kádr, jenže to v dnešní době není lehký úkol. Jeden či dva zkušení hráči by se hodili,“ uzavřel Beránek.