Hlavním hitem bude sobotní odpolední utkání výběru Nového Hradce proti internacionálům České republiky (16.30).

Program bude dále obohacen o mistrovské zápasy hned několika kategorií (viz fotorámeček), mimo to se bude křtít kniha 100 let kopané na Novém Hradci. Proběhne také autogramiáda a budou vyznamenány legendy FC Nový Hradec. Chybět nebude ani bohaté občerstvení. Všichni fotbaloví fanoušci z regionu jsou zváni.