Jak jste viděl utkání s třebešským béčkem? Zasloužená vysoká výhra? Do utkání jsme šli s tím, že se budeme snažit navázat na předchozí úspěšné zápasy. Bohužel ze začátku zápasu se nám úplně nedařila kombinační hra a vlivem nepřesnosti vznikala spousta laciných ztrát. I přesto se nám podařilo dostat do slibných gólových příležitostí, bohužel bez vstřelené branky. Po jedné takové šanci jsme dokonce z protiútoku inkasovali. To nás pravděpodobně dokázalo probrat a do konce první půle se nám podařilo srovnat stav. Druhý poločas jsme začali aktivně a přidali druhou branku. Poté už jsme soupeře nepustili do žádné větší příležitosti, navíc se nám podařilo přidat ještě dvě branky a tím si pohlídat vítězství i zisk tří bodů.

Téměř nikde se o víkendu nehrálo, v Černilově ano. Jaký byl terén a nepřemýšleli jste také o odložení?

Samozřejmě i u nás se řešilo možné odložení zápasu. Nicméně naše druhé hřiště bylo způsobilé k tomu utkání uskutečnit a počasí se nám též zlehka umoudřilo. Takže jsme zápas mohli odehrát a jsme za to rádi.

Osobně jste musel být obzvlášť rád, že se hrálo, neboť jste zazářil hattrickem. Cítil jste před zápasem formu?

Ano, to je pravda. Zápas mi střelecky vyšel, takže jsem byl velice rád, že se hrálo. Před zápasem jsem se cítil velice dobře.

close info Zdroj: Zdeněk Fabiánek zoom_in Černilovský střelec David Ličman (č. 11).

Poslední roky jste byl zvyklý sázet hattricky v okresním přeboru. O kolik těžší je dát tři góly v zápase I. A třídy?

Tak samozřejmě úroveň soutěží je rozdílná, takže není překvapením, že teď je to o něco náročnější. Ale o to víc jsem rád, že se mi to podařilo.

V prvním kole jste ještě nehrál. Od té doby jste v sestavě a skóroval jste v každém z pěti utkání. Na jak dlouhou tuhle střeleckou šňůru plánujete natáhnout?

Ano, zápas s Bydžovem jsem plánovaně vynechal. Měl jsem celý víkend CrossFitové závody, tudíž jsem pro utkání nebyl k dispozici. Samozřejmě se budu snažit tuto šňůru udržet co nejdéle to půjde a tím pomoct týmu k dalším bodům. Ale jsem v klidu, když bude tým šlapat i nadále takhle, tak to půjde. Navíc máme v týmu i dalšího kanonýra, takže se o to s Aldou Roubalem nějak podělíme (směje se).

Černilov postoupil a v I. A třídě je nováčkem, jaké má cíle ve vyšší soutěži?

Chceme se prezentovat pohledným kombinačním fotbalem a vyhrát co nejvíce zápasů.

V úvodních dvou kolech jste prohráli. Od té doby ale jen vyhráváte, navíc střílíte spoustu branek. Kde nastal zlom?

První dva zápasy se nám úplně nevydařily, možná to byla úvodní nervozita ve vyšší soutěži. Taky si to ještě asi potřebovalo sednout. Což vypadá, že se nakonec povedlo.

Černilov před sezonou posílil, což je určitě znát. Myslíte, že do budoucna bude mít dokonce i ambice na návrat do krajského přeboru, který v minulosti kopal?

Samozřejmě. Kvalitou má tento tým určitě na to, aby bojoval opět o účast v krajském přeboru. Ale to bychom teď ještě předbíhali. Čeká nás ještě spousta práce.