Lukáši, napadlo vás vůbec někdy, že dáte v jednom zápase osm gólů? No, před zápasem se můj malý syn zeptal, kolik dám gólů, tak jsem mu řekl, že pět. Takže to jsem si dal jako cíl a motivaci. Jinak jsem celý život dával spoustu gólů, ale osm tedy ještě ne. Nejvíce jsem jich dal taky za Lokádu, konkrétně za béčko sedm proti Libčanům. Jinak tohle by mě asi nikdy nenapadlo.

Co budete říkat před dalším zápasem? Že dáte kolik gólů?

Deset (zasměje se).

Na druhou stranu teď asi budete muset čekat, že si vás obránci budou střežit asi jinak, že?

Ano, přesně tak. To jsem si taky hned říkal, že teď už po mně asi půjdou.

close info Zdroj: Miloš Kittler zoom_in Lokomotiva Hradec Králové (Lukáš Jurnečka vpravo dole)

Když utkání skončilo, věděl jste vůbec, kolik těch gólů máte?

Jo, tohle jsem si počítal (směje se).

A věděl byste, jak postupně každý padl?

Já jsem vždycky dával spoustu gólů, ale všechno je to díky tomu, že teď tam mám nové spoluhráče jako jsou Drozd, Krejčík, Zámečník, Jelínek a to se pak ty góly dávají v podstatě samy. Kluci mi to dávají za obranu, chodím sám na bránu nebo to dokonce dávám do prázdné.

Takže u vás to je jenom o tom snažit se ty šance proměňovat?

Jasný, přesně tak.

Když se všichni dozvěděli o vašem počinu, nepřišlo hned odněkud nějaké lasíčko?

Zatím ne, ale očekávám něco. Třeba by mi mohl zavolat pan Jukl, slyšel jsem, že Hradec nemá útočníka (směje se).

Tomu byste se asi nebránil, co?

To rozhodně ne.

Hráli jste s Malšovou Lhotou, což je hradecké městské derby. Napadlo by vás, že to bude až tak jednoznačné?

Viděl jsem jejich dva zápasy a hráli to stylem, že byli všichni zalezlí před jedenáctkou a jenom to všechno kopali pryč. I trenér to věděl, takže jsme byli připraveni. Chtěli jsme na ně vlítnout a nasypat jim co nejvíc gólů, aby bylo rychle po zápase. Což se povedlo.

Vaše Lokomotiva Hradec je zatím v B třídě stoprocentní. Jedete na postup?

Ano, dali jsme si to za cíl. Půjdeme zápas od zápasu, každý chceme vyhrát a snad se to povede.