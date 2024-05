Robine, máte za sebou anglický týden, tři zápasy devět bodů, takže spokojenost? Samozřejmě. Momentálně nálada v týmu je výborná. V neděli jsme vyhráli derby, kdy Rychnov je pro nás nepříjemný soupeř. Zápas jsme zvládli, ačkoliv jsme prohrávali od první minuty. Takže se ukázala nějaká síla a mentalita týmu. Teď už se těšíme na středeční pohárové utkání s Policí, kde cíl je jediný a to vyhrát. Chceme se dostat do finále a tam také vyhrát.

Z posledních třech zápasů byl asi nejtěžší ten poslední s Rychnovem (2:1). Neměli jste v derby už trošku těžké nohy?

Určitě, těch zápasů teď hrajeme hodně. Do toho stále trénujeme, chodíme do práce, do škol a regenerace není taková. Zároveň je to derby a tam se kolikrát tabulkové rozdíly mažou. Od první minuty prohráváte, což vám asi taky úplně nepomůže. Ale prostě zatím tým je nastavený v hlavách tak, že chceme vyhrávat, chceme Polici minimálně ještě potrápit a zkusit se s ní ještě trošku o první místo popasovat.

Říkal jste, že jste inkasovali v úvodní minutě. Co to s týmem udělá? Srazí ho to v tu chvíli, nebo ho to naopak nakopne?

Já si myslím, že nás to spíš nakopne. Hlavně když je to v první minutě, tak víme, že máme pořád dost času s utkáním ještě něco udělat. Prostě to chce neplašit a říct si, že člověk má pořád ještě devadesát minut. My víme, že máme nadstandardní tým, že kvalitu máme často vyšší než soupeř. Takže vyčkat, doufat a dělat všechno pro to, aby se utkání zlomilo a otočili jsme ho. Tohle se nám stává poměrně často, že na začátku zápasu inkasujeme, soupeř to pak ještě víc zabetonuje a hraje většího zanďoura. Ale jak se nám to stává poslední rok častěji, tak si myslím, že s tím umíme víc a víc pracovat a do obran se umíme dostávat. Často nás to nepoloží, naopak nás to nakopne a zápas hrajeme v ještě vyšším tempu.

Vraťme se ke středečnímu zápasu v Lázních Bělohrad, kde jste k vítězství 6:1 přispěl hattrickem. Nejste ale spíš defenzivní hráč?

Ano, já jsem pravý obránce. My teď hrajeme na tři stopery, tak jsem ten vpravo.

Jak došlo k tomu, že obránce dal hattrick?

(usměje se) První gól byl po standardce. Jsem poměrně vysoký hráč, tak jsem si tam našel balon. Potom jsem utekl po křídle, Mára Vítek mi to sklepl a já vystřelil za vápnem. V závěru si kluci dělali srandu, že bych mohl dát hattrick, tak jsem posledních patnáct minut hrál útočníka. Poslední branku jsem tedy dal z pozice útočníka minutu před koncem do otevřené obrany. Jinak Lázně Bělohrad podaly velice sympatický výkon, celý zápas chtěly hrát otevřený fotbal a snažily se kombinovat. Tím pádem tam pak pro nás útočníky bylo dost prostoru. Musím říct, že všechny góly jsem dal po výborných přihrávkách svých spoluhráčů a tak těžké to nebylo.

Takže trenér teď zjistil, že můžete hrát i v útoku?

Já mu to říkám už dlouho (směje se), ale zatím toho nevyužil. Uvidíme, jestli tam třeba dostanu víc prostoru. Ale myslím si, že ta alternativa byla fakt jen pro to, že jsme už vedli vyšším rozdílem. Navíc kluci vepředu byli unavení, tak toho trenér využil, aby si zahráli i kluci z lavičky, kde byli primárně obránci. Tak to takhle posunul, že mě dal do útoku a vystřídal tam i další obránce, aby si kluci z útoku odpočinuli. Momentálně máme vepředu pouze tři opravdové hroťáky, tak aby trošku rotovali a odpočinuli si. Jak jsme se bavili, že máme náročný program, tak je to náročné i pro ně.

Už jste někdy vstřelil v zápase tři góly?

Naposledy v dorostu, v chlapech se mi to ještě povedlo. V krajském přeboru je to tedy premiéra.

V tabulce krajského přeboru jste se dostali na první místo, ale máte odehráno o dva zápasy víc. Přesto, dostali jste Polici pod tlak?

Za nás určitě. Vzpomínám si, jak jsme minulý rok vyhrávali a za námi vyhrávala Slavie, pak jsme ztratili a Slavie se tak nějak pořád dotahovala. Rozhodovalo se až v posledním zápase s Vysokou. Tak si právě pamatujeme, jak to bylo velice nepříjemné. Každý týden jsme museli a člověk, i když nechce, tak to prostě pořád má v hlavě a o to je to náročnější vyhrávat. I když je člověk lepší, tak si říká, že stále za mnou někdo je, kdo mě neustále pronásleduje. Určitě to v hlavách je a trošku vám to svazuje nohy. My sami máme tu zkušenost.