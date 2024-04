Honzo, o víkendu jste zapsali první jarní výhru, když jste porazili Dobrušku 3:0. Jak jste zápas viděl? Jako každý zápas v KP to nebylo nic jednoduchého. Příliš jsme se přizpůsobili hře soupeře a neplnili úplně taktiku, kterou jsme měli na zápas připravenou. Naštěstí se nám podařilo těsně před koncem poločasu konečně otevřít naše brankové konto v jarní části soutěže. Druhý poločas jsme začali trochu panikařit a nechali se od soupeře zatlačit, ale přečkali jsme to a třetím gólem zápas ukončili.

Jak moc důležitá výhra to i vzhledem k postavení v tabulce je?Já postavení v tabulce tolik neřeším. Každý zápas chceme vyhrát a na konci sezony uvidíme, kam nás to dostane. Doufám, že nás tahle výhra nakopne k nějaké delší sérii dobrých výsledků. Poslední dva zápasy je vidět zlepšení v obranné fázi. Musíme k tomu přidat i lepší výsledky v té útočené a bude to dobrý.

Vy jste dal první branku, můžete ji popsat?

Ráďa Kollár se na levé straně skvěle uvolnil a poslal mi tam výborný centr. Ten jsem hlavou uklidil k tyči. Musel jsem na to trochu couvat, takže to nebyla žádná razantní „bomba“, ale šlo to do protipohybu gólmana. Zaplať pánbůh to tam konečně spadlo a prolomili jsme tu naši útočnou bezmoc.

Jaké cíle má Týniště v jarní části krajského přeboru? Asi spíš řešíte, abyste utekli co nejdál od spodních pater, je to tak?

Jak říkáte, hlavní je se udržet v krajském přeboru. Já chci hlavně, aby nás to bavilo a vydržela skvělá parta kluků, kterou v tuto chvíli máme. Snad se k nám budou postupně připojovat i mladší.

Jak vůbec probíhala zimní příprava?

Do zimní přípravy se k nám vrátil staronový asistent David Holman, za což jsme všichni rádi. Fotbalově nám má určitě hodně co dát a je to skvělý kluk do party. Šli jsme tou cestou, že jsme chtěli hlavně pracovat co nejvíce s balonem a u toho nabrat i nějakou fyzičku. Já věřím, že se to začne postupně projevovat.

Gólman Radim Ottmar vychytal na jaře druhou nulu, jak je pro váš tým důležitý?

Málokdo může říct, že má v bráně luxus ve formě bývalého ligového brankáře. Jeho zákroky, rozehrávka a fotbalové zkušenosti jsou pro nás hodně důležité. Můžeme se od něho spoustu naučit.

Co vaše fotbalová budoucnost, budete i nadále věrný Týništi?

Dokud budu mít v Týništi, klidně i v béčku, nějaké místo, nikam se nechystám. V Týništi bydlím, v týmu mám spoustu kamarádů a na hřiště to mám, co by kamenem dohodil.

SK Týniště nad Orlicí.Zdroj: Miloš Kittler

Jaká je vaše role v týmu?

To je spíš otázka na trenéry. Hraji pravého záložníka, takže hlavně běhat a občas k tomu přidat nějaké asistence a góly. To se momentálně moc nedařilo, ale já věřím, že se to zlepší.

Prozradíte čtenářům, co vás kromě fotbalu ještě baví a čím se živíte?

Kromě fotbalu mě moc baví moje přítelkyně. (směje se) Rád cestuji a samozřejmě jako většina fotbalistů si rád zahraji třeba Fifku na „Pskách“. Jsem nadšenec do filmů, seriálů a co pravděpodobně nikoho nepřekvapí, jsem i fanouškem dobře načepovaného piva. Živím se jako obchodní zástupce.

V příštím kole se představíte v Chlumci, co od duelu očekáváte?

Nic lehkého. Nemyslím si, že by padalo velké množství gólů. Spíš to bude čekání na chybu. My se budeme snažit navázat na kvalitní defenzivní výkony z předešlých zápasů a budeme chtít přivézt nějaké body.