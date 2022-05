V zápase, který je oběma považován za derby, si Hořice připsaly nesmírně cenný skalp lídra před návštěvou kola (420 diváků). Jejich výhra 3:1 je podle slov z obou táborů zasloužená. „To asi čekal málokdo,“ hodnotil překvapivý výsledek předseda Jiskry Josef Vydra.

„Hořický Gothard po 599 letech zažil další velké a nečekané vítězství. Chtěli jsme jasného suveréna soutěže potrápit. Opět se potvrdilo, že pokud soupeř hraje fotbal, tak jsme schopni v optimálním složení konkurovat,“ těší hořického šéfa.

„V prvním poločase jsme byli nepřesní, soupeř hrál z bloku a čekal na naše chyby. Dvě využil a my se z tohoto důvodu dostali do presu. Druhá půle byla o dobývání branky, ale nebylo nám souzeno. Proč to tak bylo, to již teď všichni víme a poučíme se z toho,“ řekl Petr Průcha, trenér RMSK Cidlina.

K postupu do divize stačí lídrovi bod

Bydžovští sice zatím nestvrdili zasloužený postup do divize, ale nemusejí věšet hlavy, neboť mají ještě čtyři pokusy, ve kterých jim stačí získat pouhý bod.

Druhá hradecká Slavia v poklidu zvítězila 4:1 ve Rtyni s trápícím se Červeným Kostelcem, jenž popáté za sebou vyšel bodově naprázdno. Favorit rozhodl třemi brankami během úvodní pětačtyřicetiminutovky.

„Tentokrát musíme hráče pochválit za výkon i vstup do utkání. Od začátku jsme dominovali. Kluci dodrželi vše, co jsme si před začátkem řekli. Škoda jen dalších nevyužitých šancí,“ pronesl kouč Sešívaných Josef Bouček.

STŘELECKÉ PŘEDSTAVENÍ. Ofenzivní záložník Police Josef Klapkovský (vlevo) zaznamenal proti Vysoké hattrick, čímž přispěl k vysokému vítězství svého týmu 6:2.Zdroj: Miroslav HolubTřetí Police nad Metují doma sfoukla Vysokou nad Labem 6:2, při absenci opory Jakuba Matějky se hattrickem blýskl další kanonýr Josef Klapkovský.

„Jsem nesmírně rád, že se nám povedla odveta za nepovedené utkaní ve Vysoké. Opět jsme inkasovali jako první, ovšem další průběh hry vyzněl jasně pro nás,“ uvedl Karel Klimeš, předseda Spartaku.

„Dovolím si ještě takovou malou perličku. Před zápasem potkám na místní benzince Pepu Klapkovského a dotazuji se, kolik dá branek. On odpoví: Ani jednu, předsedo. A pak se v těch mladejch vyznejte,“ dodal s úsměvem Klimeš. Police má se čtyřmi výhrami v řadě aktuálně nejlepší výsledkovou formu.

O jedno vítězství méně má Kostelec nad Orlicí, díky této sérii poskočil na desátou příčku. Poslední úspěch zaznamenal v nedělním derby na trávníku nedalekého Rychnova nad Kněžnou (2:1).

Dobrušce vystřelili body veteráni

Herní i výsledkovou mizérii potvrdilo Vrchlabí. Horalé na svém stadionu podlehli Dobrušce (1:2), které svými trefami vystřelili tři body zkušení matadoři Dvořák s Karalem.

„Sportovně musím uznat, že Vrchlabí bylo tentokrát aktivnějším týmem. My jsme díky sebezapření některých kluků hráli v úspornějším režimu, hlavně druhý poločas. Se ziskem důležitých bodů panuje maximální spokojenost,“ poznamenal hostující lodivod Petr Jánský.

Krajský přebor – sestava 26. kola podle Deníku: Krejčí 2 (Hořice) – Karal 3 (Dobruška), Rompotl 2 (Libčany), Pour (Hořice) – Dostálek 3 (Kostelec nad Orlicí), J. Kabeláč 2 (Slavia Hradec Králové), J. Kučera (Chlumec nad Cidlinou B), Klapkovský 8 (Police nad Metují) – Mrázek 2 (Chlumec nad Cidlinou B), Kocourek 4 (Jaroměř), Pečenka 3 (Slavia Hradec Králové).

Třebeš hostila duel celků z horní poloviny tabulky, vítězství 3:1 si odvezla Jaroměř. V úvodu byli sice lepší domácí, ale srazil je neproměněný nájezd dvou hráčů na samotného gólmana. Poté hosté převzali taktovku a ve zbytku utkání byli fotbalovější.

„Kanár“ (0:6) zazpíval beznadějně poslednímu Černilovu. Na jeho hřišti mu šest gólů nasázela chlumecká rezerva. „Jsme rádi, že jsme zápas zvládli bez zaváhání, musíme na sebe být ale stále nároční a pracovat naplno,“ má jasno chlumecký trenér Richard Vlášek.

Venku uspěly rovněž Libčany (2:0), které zajížděly na horkou půdu do města pohádek. „Hosté nás svým chodícím fotbalem s míčem do nohy dokonale přehráli,“ glosoval mač jičínský kouč Zbyněk Houška. „Naše práce s míčem se ve výsledku ukázala jako efektivnější,“ reagoval jeho protějšek Jiří Suchomel.

Co ještě víkend přinesl?

Čisté konto tentokrát vychytali jen dva gólmani – chlumecký Němec a Tošovský z Libčan. Desáté jarní kolo nepřineslo žádnou červenou kartu. V osmi odehraných zápasech padlo celkem 35 branek. Hattrick zapsal Klapkovský z Police. Dva góly vstřelili slávisté J. Kabeláč a Pečenka, dále vysocký O. Ujec, jaroměřský Kocourek a dvojice z chlumeckého béčka J. Kučera – Mrázek.

Další kolo: šlágr jara

Následující víkend přinese zápas dvou nejlepších týmů soutěže. Novobydžovský lídr v neděli od 14.30 hodin přivátá úhlavního rivala z královéhradecké Slavie.

Statistiky po šestadvaceti odehraných kolech

Nejlepší střelci: 25 – Blažek; 23 – N. Bekera (oba Nový Bydžov); 20 – Klapkovský (Police nad Metují); 17 – Zajíček (Rychnov nad Kněžnou); 16 – Krotil (Slavia Hradec Králové); 13 – J. Matějka (Police nad Metují), M. Hofman (Libčany), J. Pražák (Vysoká nad Labem), Kocourek (Jaroměř), Pečenka (Slavia Hradec Králové); 12 – Ryšavý (Třebeš); 11 – Miloš Exnar ml. (Jaroměř); 10 – Tipelt (Červený Kostelec), Hašek (Kostelec nad Orlicí).

Gólmani s vychytanými nulami: 9 – Mašek (Slavia Hradec Králové); 8 – Vacho (Police nad Metují), Strýhal (Nový Bydžov); 7 – Červenka (Jaroměř); 6 – Matoušek (Kostelec nad Orlicí); 5 – Moník (Slavia Hradec Králové), Klekner (Vrchlabí); 4 – Krejčí (Hořice); 3 – Heřman (Třebeš), Pavliš (Vysoká nad Labem), Mäsiar (Jičín), Středa (Červený Kostelec), F. Effenberk (Dobruška), T. Finke (Rychnov nad Kněžnou), Němec (Chlumec nad Cidlinou B); 2 – Čábelka, Rolejček, Tošovský (všichni Libčany), Kašpar (Vysoká nad Labem), Pěnička (Dobruška), Kukal (Chlumec nad Cidlinou B), Linhart (Hořice), Lehký (Nový Bydžov), Šebesta; 1 – Syrový, Vacek (všichni Rychnov nad Kněžnou), Janalík (Vrchlabí), Zaal (Třebeš).