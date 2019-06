Problém pro dravce z Vysoké nad Labem? Ani moc ne. Ve čtvrtek, tedy o devět dní později, pomohl výběru Královéhradeckého kraje, který reprezentuje Česko na mistrovství Evropy fotbalových amatérů, zdolat Rusko. Na hřiště přišel za stavu 0:0 a byl jako vichr.

Po faulu na něj Češi rozhodli ze standardní situace. „Jeho příchod hru trochu otočil,“ chválil trenér Miloš Dvořák.

„Mám rád takové zápasy. Pršelo, silový soupeř, pomlátili jsme se s nimi,“ reagoval Pražák.

Ano, duel mu sednul. Tenhle svalovec je totiž v dobrém smyslu slova fotbalový blázen. Vletí do všeho, neuhne, rve se. I proto už byl čtyřikrát na operaci s kolenem. I proto má za sebou tři otřesy mozku.

Jak do finále?



Výběr Královéhradeckého kraje, který reprezentuje Česko na mistrovství Evropy fotbalových amatérů, myslí na medaili. Pokud v neděli porazí Polsko, bronz je doma. Když navíc Španělsko ztratí s Ruskem, Češi jdou do finále. Jakákoli bodová ztráta však znamená odsun na 5. - 6. místo.

Navíc ten poslední z duelu v Chlumci. Proto ho na začátku turnaje občas bolela hlava, první zápas se Španělskem vynechal. Proti Rusku už to bylo dobré. „I tady jdu do risku,“ přizná. „Jenže takový turnaj je jednou za život,“ připomene, že jde vlastně o takové malé Euro. „Jsem rád, že jsem do toho šel. Vždyť já jsem hrál před čtyřmi lety za Probluz okres.“

I to ukazuje, jak se vyšvihl. Navíc, všem dnům není konec. O střelce třiadvaceti branek v sezoně krajského přeboru usilují divizní mančafty. Mluví se o zájmu Dvora Králové i Náchoda.

„Zápas s Ruskem pro mě zase takový skok nebyl, protože to bylo silové. Když přijedete do Vrchlabí, tak to taky bolí. Ale na tréninku vidím, jak jsou kluci z týmu skvělí technicky. Mezi přeborem a divizí je velký skok,“ zamýšlí se. „Mám i nabídku z třetí ligy, ale jsem nohama na zemi, momentálně na ni nemám. Chtěl bych zkusit divizi,“ plánuje. „A když to nevyjde, jsem v klidu. Prošel jsem si se zdravím tolik, že jsem vděčný, že hraju.“

Ale kdeže… Proti Rusku ukázal, že nebude mít problém.