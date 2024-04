Náchod je z poháru venku. Překvapením postup Kostelce nad Orlicí přes Rychnov

Stalo se tak v revíru trenéra Vladimíra Blažeje. Železnice si totiž vyšlápla již na druhého účastníka krajského přeboru a poté, co v 1. kole vyprovodila z pohárové soutěže hráče Dvora Králové nad Labem (1:0), smlsla si také na fotbalistech Jaroměře (4:1).

Trofeje pro finalisty Poháru hejtmana Královéhradeckého krajeZdroj: archiv DeníkuLetošní aspirant na postup do přeboru nakonec v semifinále nemusel být jediným zástupcem I. A třídy. Borci z Kostelce nad Orlicí totiž skvělým vstupem do utkání naprosto šokovali favorizovanou Solnici a po dvaceti minutách vedli 2:0!

Třetí tým nejvyšší oblastní soutěže však do přestávky stihl srovnat a v 55. minutě duel otočil třetí brankou kanonýr Marek Vítek.

Na postup se ostatně nadřel i lídr krajského přeboru z Police nad Metují. Soupeř z Dobrušky odehrál v roli jasného outsidera skvělou partii, favorita trápil a scházely vteřiny k penaltovému rozstřelu.

V první minutě nastaveného času ale vzal všechno na sebe hostující bomber Damani Camara a jediným gólem zápasu rozhodl jak o vítězství, tak i účasti Solnice v semifinále poháru.

To si zahrají také fotbalisté Libčan, kteří na hřišti Jičína vyhráli vcelku v pohodě 2:0. Domácím se duel dle vyjádření kouče Gaubmanna nevydařil a postup hostujícího mužstva tak byl naprosto zasloužený.

Krajský „double“ má prestiž. Kdo a s jakými šancemi o něj může letos usilovat?

Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje - čtvrtfinále

Kostelec nad Orlicí – Solnice 2:3 (2:2). Branky: 8. Poledno, 20. Kotyza – 36. R. Dostálek, 40. Motl, 55. M. Vítek. Rozhodčí: P. Vítek. ŽK: 3:0. Diváci: 120.

Domácí účastník I. A třídy v osmifinále vyřadil favorita z Rychnova nad Kněžnou a čelem se postavil i k bitvě se Solnicí. Outsider brzy vedl dvoubrankovým rozdílem, až pak pro hosty zafungoval budíček a přišel dokonalý obrat. Partii rozhodla trefa Marka Vítka.

Střelec vítězné branky Marek Vítek (vlevo)Zdroj: Eva Šebová„Do utkání jsme vstoupili aktivně a ujali se vedení 2:0. Soupeř však stihl do poločasu vyrovnat. Náš srdnatý bojovný výkon však na kvalitu hostů nestačil, ti ve druhém poločase třetí brankou rozhodli o svém těsném vítězství,“ hodnotil duel domácí Kamil Kaplan.

Solnický kouč Pavel Potužník rozhodně nebyl spokojen s úvodem zápasu, výhru při svém hodnocení nijak nepřeceňoval a naopak již nyní hledí do budoucna: „Katastrofální začátek! Ve dvacátí minutě prohráváme 0:2. Zlepšenou hrou jsme zvládli do přestávky vyrovnat a ve druhém poločase otočit výsledek v náš prospěch. Ale je to už čtvrtý zápas stejná písnička. Hrubé individuální chyby, střelecká nemohoucnost a současná forma hráčů na bodu mrazu. Ještě, že nám jdou teď zápasy v rychlém sledu za sebou a věřím, že se už v sobotu odrazíme v Náchodě od pomyslného dna a začneme se zase fotbalem bavit.“

Dobruška – Police nad Metují 0:1 (0:0). Branka: 90. (+1) Camara. Rozhodčí: Čožík. ŽK: 2:1. Diváci: 80.

Odpor nadšeně bojujícího soupeře velký favorit zlomil až v nastaveném čase, kdy se trefil Damani Camara. Trenér vítězného mužstva Libor Vacho si tak mohl stejně jako jeho svěřenci oddychnout. „Pohárové utkání v Dobrušce bylo hodně podobné tomu mistrovskému. Hrajeme na míči, ale chybí tomu pohyb a moment překvapení. Když se dostaneme do šance, chytne ji gólman nebo král vzdušného prostoru Vlasta Karal. Na druhé straně nám nebezpečně zatápí domácí z brejků. Když už se začínají připravovat jména střelců pokutových kopů, z posledního centru dáváme gól a postupujeme.“

Smutnit nemusel ani kouč poražených: „Sehráli jsme velmi dobré utkání, ve kterém jsme museli plnit stoprocentně taktiku na soupeře, abychom uspěli. Hosté byli lepší v prvním poločase, ale postupem času jsme jim dovolovali čím dál méně. Proto je velká škoda, že utkání nedošlo do penalt. Za výkon jsme si to zasloužili. Už před sezonou jsem dal cíl, že dojdeme do finále. Nepovedlo se. Mrzí nás to, ale s takovým soupeřem to úplně ostuda není. Hráčům děkuji a soupeři gratuluji,“ řekl k utkání domácí Milan Petřík.

Fotbalisté Police nad Metují jdou v Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje dál.Zdroj: Spartak Police n. M.

Jičín – Libčany 0:2 (0:2). Branky: 9. J. Semerák, 28. Hofman. Rozhodčí: R. Nývlt. ŽK: 3:1. Diváci: 52.

V Jičíně bylo de facto rozhodnuto již po půlhodině hry, na trefy Semeráka s Hofmanem totiž domácí odpovědět nedokázali a postup tak padl do klína v pohárové soutěži tradičně úspěšným Libčanům.

„Dnešní pohárové utkání bylo z naší strany velice nepovedené, přesto jsme si vypracovali dvě gólové šance, které opět zůstaly neproměněny,“ pronesl po utkání nespokojený kouč Jičína Aleš Gaubmann.

Železnice – Jaroměř 4:1 (2:0). Branky: 8. a 53. Miler, 38. Míka, 66. Kypr – 89. vlastní (Starý). Rozhodčí: Kuric. ŽK: 1:2. Diváci: 131.

Zatímco v Dobrušce byl překvapivý výsledek velice blízko, v Železnici o něj nejvyšší návštěva dne nepřišla. Domácí soupeře z Jaroměře jasně přehráli, do 66. minuty mu nasázeli čtyři branky a vlastní gól z 89. minuty byl jen čestným úspěchem vyřazeného favorita.

Fotbalistům Železnice k postupu pomohla i skvělá kulisa.Zdroj: Václav Mlejnek„Jaroměř je mimořádně kombinačně vyspělým celkem, který výborně diriguje Radek Gorol. Náš tým se zpočátku rovnal, poté, co jsme stabilizovali rozestavení, jsme zápas pozvolna dostávali do režie. Musím říci, že tolik šancí na naší straně jsem nečekal, průběžný stav mohl být vyšší než 4:0. Nakonec jsme tento skvělý postup zakončili humorně vlastním gólem. Mužstvo hodně chválím, pohárové semifinále je mimořádným úspěchem,“ okomentoval dění na hřišti trenér vítězného mužstva Vladimír Blažej.

V semifinále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje se potkají v superšlágru fotbalisté Solnice a Police nad Metují, Železnice na svém stadionu přivítá Libčany.

Fotbalisté Železnice se svými fanoušky po utkání oslavili postup do pohárového semifinále.Zdroj: Sokol Železnice