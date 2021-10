Nováček z Jaroměře, současný třetí nejlepší tým přeboru, především díky výbornému výkonu v první půli porazil před svými fanoušky Třebeš 2:1. Domácí prostředí bylo úspěšné také pro bojovnou Vysokou nad Labem, které v duelu s fotbalovou Policí nad Metují vystřelil nejtěsnější možnou výhru (1:0) útočník Jan Pražák. To Libčany dluží svým příznivcům omluvu, neboť inkasovaly tvrdý direkt od Jičína (1:5). „Prezentovali jsme se ostudným výkonem v obranné fázi,“ poukázal František Bárta, sekretář libčanského SK.

V tabulce druhá hradecká Slavia doma přehrála (3:1) nevyzpytatelný Červený Kostelec. Už v první pětačtyřicetiminutovce si vypracovala tříbrankový náskok. „To jsme hráli podle našich představ. Na druhý poločas ale musíme co nejdříve zapomenout. Spletli jsme si fotbalové utkání s pochoďákem v rámci turistického kroužku. Hoši si musí uvědomit, že zápas trvá 90 minut. V dalších duelech by se nám takový přístup nemusel vyplatit,“ poznamenal Josef Bouček, lodivod Sešívaných.

To v Kostelci nad Orlicí byl k vidění nádherný gól. Postaral se o něj v sousedském derby s Rychnovem nad Kněžnou domácí Lukáš Říha. Pětadvacetiletý hráč v 56. minutě utkání při presinku využil chybné rozehrávky soupeře a přímo z jedné přeloboval hostujícího brankáře. Touto parádní trefou z dobrých pětatřiceti metrů zvyšoval na 2:0 (předtím dal i první gól svého týmu), hosté pak už jen stačili snížit.

Jinak se zápas favorita s outsiderem vyvíjel i dopadl podle předpokladů. Lídr s oslabenými Hořicemi zametl a porazil je vysoko 7:1. „Výhra domácích je naprosto zasloužená. Je vidět, že budují tým pro divizi a dělají pro to hodně. Výši naší porážky však ovlivnil konec první půle. Nejprve zbytečná červená karta a za chvíli další zranění. Kuriozitou je, že tentokrát ho přivodil rozhodčí,“ uvedl Josef Vydra, předseda hořického klubu.

Fotbal přináší mnohé. Vstřelená branka, vítězství, dobrá hra. To patří mezi ty radostné momenty. Naopak těm neradostným vévodí inkasovaný gól s porážkou. A pak ještě existují poněkud bizarní situace, které téměř nenajdete.

