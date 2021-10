Ještě před dvěma týdny vévodili tabulce A skupiny I. B třídy fotbalisté dvorské rezervy. Stačily však dvě porážky v řadě a rázem svěřenci trenéra Jiřího Rejla ztrácejí na vedoucí Železnici čtyři body. Poslední nezdar doma proti Žacléři lze s fleku označit za překvapení podzimu. A to ještě domácí favorit o poločase vedl o dvě branky!

Třinácté kolo jinak přineslo vcelku vyrovnané výsledky, výjimkou byl duel mezi Kobylicemi a Starou Pakou, hosté devadesát minut proměnili ve vlastní exhibici a soupeře rozstříleli 9:0! Zásluhou čtyř nastřílených branek si návrat do čela tabulky kanonýrů zajistil Dan Wojcik, jenž má na svém kontě momentálně gólů 19!

Dolní Kalná – Železnice 0:1 (0:0), branka: 80. Burgert. Rozhodčí: Kudláček. ŽK: 1:3. ČK: 1:1 (74. T. Navrátil ml. – 74. Klouza). Diváci: 50. Fotbalisté Železnice vedou tabulku soutěže rozdílem čtyř bodů a vděčit za to mohou trpělivosti, s jakou zvládají koncovky leckdy vyrovnaných duelů. Na horké půdě Dolní Kalné byli hosté lepším týmem, na vítěznou branku si ale museli počkat až do 80. minuty. Trefil se Filip Burgert a domácím bojovníkům zbyly jen oči pro pláč. „Dramatické utkání na těžkém terénu. Hosté byli po celé utkání lepším týmem, nás v první půli držel skvělými zákroky Ferda Scharm v brance. Po pauze rozhodly dva momenty - naše neproměněná šance po úniku Štěpána Drinky a zbytečné vyloučení našeho kapitána. V závěru nás hosté udolali. Vzhledem k tomu, jak dlouho jsme se drželi, tak samozřejmě porážka moc mrzí,“ hlásil po utkání domácí trenér Tomáš Navrátil.

Dvůr Králové n. L. B - ŽacléřZdroj: Renata JírováDvůr Králové nad Labem B – Žacléř 2:5 (2:0), branky: 4. Prokůpek, 44. Rejchrt – 50. Pek, 53. Ondráško, 56. Cvik, 73. D. Hradecký, 90. Hrubý. Rozhodčí: Soukup. ŽK: 0:3. Diváci: 125. Podkrkonošské derby nabídlo duel dvou rozdílných poločasů. V tom prvním mohl domácí favorit soupeři nastřílet i více než dvě branky, to ještě ale nikdo netušil, co přijde po přestávce. Hosté soupeře naprosto zaskočili v nástupu do druhé půle, během šesti minut skóre otočili a ze šoku už se zkoprnělí Dvoráci nevzpamatovali. „Po prvním poločase jsme prohrávali o dvě branky. To, co předvedli kluci v druhém poločase, smekám. Obrátit zápas proti tak kvalitnímu soupeři, jako je Dvůr, a nastřílet mu ve druhém poločase pět gólů na jeho stadionu, je paráda. Pro naše hráče to může být povzbuzení do další práce,“ radoval se po utkání žacléřský lodivod Dušan Poláček, jenž na lavičce Baníku seděl úplně sám, hráčů totiž k utkání dorazilo přesně jedenáct.

Kobylice – Stará Paka 0:9 (0:5), branky: 15. a 66. Taneček, 17., 40., 60. a 88. Wojcik, 34. a 42. M. Luňák, 81. V. Kazda. Rozhodčí: J. Petrů. Hráno bez karet. Diváci: 60. Tři výhry v řadě ve 4., 5. a 6. kole, jinak velké podzimní trápení. Hráči Kobylic už netrpělivě vyhlížejí konec podzimní části (derniéra ve čtvrtek v Jičíně). Po debaklu 2.12 z minulého týdne v Železnici utrpěli tentokrát další příděl doma od Staré Paky. Hosté si s chutí zastříleli a v tabulce se vrátili na třetí příčku. „Zápas byl jednoznačný a rozhodnutý po třiceti minutách hry. Domácí celek se do poslední minuty nevzdával, přesto je výsledek, jaký je,“ řekl k utkání za vítěznou stranu Jaroslav Bíl.

Miletín – Kocbeře 3:2 (2:1), branky: 8. Bartoníček, 10. F. Vondrouš, 52. Hátle – 15. P. Matějka, 59. Kilevník z pen. Rozhodčí: Hlavsa. ŽK: 2:4. Diváci: 63. V Miletíně se potkali dva soupeři, kteří se velmi dobře znají a přesto, že se oba týmy nacházejí na opačných pólech tabulky, byl zápas dramatický do poslední minuty. Úvod obou poločasů vyšel domácím fantasticky, hosté se ale vždycky dokázali dotáhnout na rozdíl jediné trefy. Vyrovnat ale nestihli. „Zápas se rozhodl v úvodních deseti minutách. Nevím, co se s námi v tomto úseku hry dělo, protože jsme byli totálně nepřipravení a nesoustředění. Po zbytek utkání se hrál vyrovnaný fotbal. Proti favoritovi jsme o body bojovali až do konce,“ litoval po porážce hostující kouč Vítězslav Šolc.

Miletín - KocbeřeZdroj: Iva ReichlováKopidlno – Úpice 1:0 (1:0), branka: 18. Schlesinger. Rozhodčí: Jiříček. ŽK: 2:1. Diváci: 118. Stejně jako bitvu v Dolní Kalné, také přímý souboj o pátou příčku rozhodla jediná branka. Vsítil ji už v 18. minutě domácí Petr Schlesinger. On a stejně tak neprůstřelný gólman Michael Pelc byli hrdiny v dresu Kopidlna. „Jsem zklamaný. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a v patnácté minutě jsme promarnili již třetí tutovku, která měla skončit v síti domácího týmu. Místo toho přijde šance soupeře, který ji bohužel pro nás využije. Po celý zápas jsme byli fotbalovějším a aktivnějším týmem, ale body to nepřineslo,“ láteřil po utkání slušné úrovně úpický trenér Radek Kaplan.

Vrchlabí B – Jičín B 2:4 (2:2), branky: 27. Slavík, 29. M. Tauchman – 40. Holer, 45. Řeháček, 56. Kubíček, 87. V. Matějka. Rozhodčí: Trejbal. ŽK: 2:0. Diváci: 87. Souboj dvou rezerv nabídl velmi pěkný fotbal, k němuž svým výkonem přispěla jak obě mužstva, tak i trojice rozhodčích. Domácím na body nestačil ani dvoubrankový náskok, soupeř poločasovou přestávku orámoval třemi trefami a nakonec si po zásluze připsal cenné tři body. „V první polovině zápasu jsme šli do dvoubrankového vedení, ale před pauzou o něj během čtyř minut po individuálních chybách přišli. Stav 2:2 byl ale spravedlivý. Za druhý poločas si určitě hosté zasloužili získat za svoji hru všechny body, což se jim podařilo,“ řekl k utkání vedoucí domácího mužstva Luděk Vojtíšek.

Skřivany – Nová Paka 3:0 (2:0), branky: 20., 34. a 54. Kofránek. Rozhodčí: P. Dorotík. ŽK: 1:1. Diváci: 90. Na čtyři utkání prodloužili vítěznou sérii fotbalisté Skřivan, jimž se podle slov trenéra Suchánka konečně zaplnila kabina a na výkonech týmu je to znát. Naposledy formu mužstva odnesla Nová Paka a proti sousedovi v tabulce jí to stálo příčku před svým soupeřem. Duel rozhodly tři branky Martina Kofránka. „Z naší strany herně nejhorší utkání podzimu. Sice vyrovnaný začátek, poté ale neskutečná chyba a domácí jsme pustili do vedení. Následovala snaha s utkáním něco udělat, ale druhá branka vše rozhodla. Zasloužené vítězství domácích. Co je třeba vyzdvihnout, byl výkon hlavního rozhodčího, který zvládl utkání na výbornou,“ hanil novopacké hráče, zato chválil arbitra Dorotíka hostující Václav Horák.