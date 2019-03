„Nesu to těžce,“ přiznal po nedělním duelu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, v němž Votroci zdolali Prostějov 3:0. Zorvan, jenž přišel na hřiště v 75. minutě, přispěl parádní ranou z pětadvaceti metrů, třetí brankou.

„V kabině neříkám ani půl slova. Chci působit pozitivně, ale beru to hodně těžce. Když to snáší Milan Černý, který byl v reprezentaci, tak nebudu žádná výjimka.“

Přitom v minulosti to měl „hozené“ trochu jinak. Jenže už během minulého léta se nastavil správným směrem, což se projevilo i na tom, že se stal klíčovým hráčem.

„Trenér Havlíček říkal klukům: Netvař se jako Zorvi. Já se tvářil jako kakabus. Nedával jsem to, když jsem nehrál,“ popsal.

Jenže to změnil - a ve stejném nastavení potřebuje vydržet i nyní. „Zorvi chválí mě a já jeho. Zatím chápe svoji pozici a dělá všechno, aby se dostal do základu,“ řekl po Prostějovu trenér Zdenko Frťala. „Vážím si, že jde klidně za juniorku.“

Další důkazy? Nejen gól proti Prostějovu. Ale také výkon v prvním zápase se Sokolovem. Zorvan přišel za stavu 0:0 a Votroci nakonec vyhráli 2:0. „On byl klíčem k vítězství,“ uznal Frťala.

Zorvan zaválel i s Prostějovem, pomalu tak získává nálepku žolíka, který jako střídající dokáže změnit děj utkání. „Už si to taky říkám. Ale toho se nechci dožít, je to nevděčná role. Snad už to přijde, že budu hrát od začátku. Nikdo nechce sedět,“ má jasno.