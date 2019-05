Remíza v derby v Pardubicích. A konec nadějí na boj o první ligu, na dvojzápasovou baráž. „Ale tady jsme si to neprohráli,“ říká hradecký fotbalista Adam Vlkanova před posledním kolem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Tak kdy?

Těch zápasů mě napadne hodně. Začalo to ve Vítkovicích. Hráli jsme dobře, měli spoustu šancí, ale nedali jsme gól. Nebo domácí prohra s Jihlavou, to byl jeden z nejdůležitějších zápasů. Dostali jsme hrozný gól. Stačilo třeba zremizovat. Bylo dost zápasů, které jsme měli zvládnout líp.

Ve střední části jara jste měli špatné období. Proč?

Byli jsme blízko baráži, měli jsme nějaký náskok. Bylo to hodně o tom, že jsme strašně moc chtěli. Asi až moc. Najednou nebyly nohy tak volné, bylo to svázané, kombinace nám nešla. Bylo to spíš upracované, než že bychom měli radost z fotbalu. To tam nebylo vůbec.

Co vy osobně?

Na začátku jara jsem se cítil dobře a teď na konci taky. Jenže v tom prostředku jsem cítil sám na sobě, že to není ono. Chci týmu mnohem víc pomoci. Chci to vzít na sebe, dávat víc gólů.

Těch jste dali jako tým málo - jen pětatřicet.

Strašně málo, potřebujeme jich víc. Jsme tam tři záložníci, kteří jsme dali sedmnáct gólů dohromady (Vlkanova, Zorvan, Djurdjević), ale nemáme útočníka, který by nám pomohl.

Projevilo se to i v bezgólovém derby v Pardubicích?

Měli jsme jen dva dobré centry, to je málo. Bylo to takové nic moc derby, takové mdlé, unavené z obou stran. Šlo asi o nejnudnější derby, které jsem hrál.

Po něm jste definitivně přišli o šanci na baráž. Je to neúspěch?

Určitě jsme chtěli být do třetího místa a hrát baráž. Zase na druhou stranu se postavil úplně nový tým, tak před sezonou by čtvrté místo bylo docela dobré. Jenže po úspěšné první půlce sezony je špatné.

Chceme nové stadiony, shodli se v derby rivalové





Hned několik choreografií představily během východočeského derby oba tábory fanoušků. Zhruba ve 20. minutě se fans na tématu shodli. Trápí je problém, který mají obě města společný - fotbalový stadion. Pardubický kotel vytáhl transparent s nápisem „Chceme nové stadiony,“ ten hradecký připomněl, že „už roky z nás děláte hlupáky.“ Vše doprovodilo skandování „chceme stadion“ a další. Zápas Pod Vinicí sledovalo 1721 diváků. „Chtěl bych pochválit náš tábor za neustálé povzbuzování. Ale i hradecké fanoušky, obě skupiny vytvořily dobrou atmosféru,“ poznamenal pardubický trenér Jiří Krejčí. (tr)