„Létala tam sprostá slova. Řvali na nás: Styďte se! Zeptal jsem se jich, proč jich jindy chodí pět. Tak mě poplivali“ vykládal Kopečný.

Zasáhnout musel kapitán Adam Vlkanova. Kopečného zbrzdil, diskutoval s příznivci. „Kopec se s nim trošku chytil. Bylo to vyhrocené. Nakonec jsme to urovnali,“ popisoval Vlkanova. „Na jednu stranu jsme rádi, že do Pardubic přijeli v takovém počtu, ale na druhou je škoda takové věci,“ dodal.

Černobílý kotel rozohnily dvě věci. Zaprvé to byl výkon v derby v Pardubicích. Hradec jen jednou slabě vystřelil na bránu. Měl dvě pološance po centrech. Mohl prohrát, domácí si totiž vypracovali dvě jasné možnosti.

„Hodnotím to určitě negativně. Celé to bylo špatně,“ přiznal nakonec i sám Zdenko Frťala, kouč Votroků. „Náš výkon byl bojácný, bez známek fotbalovosti a sebevědomí. Bylo to většinou o náhodě. Z tohoto pohledu je bod úspěch,“ láteřil.

Bylo to tak. Hradečtí přitom bojovali o naději zahrát si baráž o první ligu. V případě vítězství mohli pořád myslet na třetí místo v tabulce. Po remíze je to jinak. Brno totiž doma jasně zdolalo Třinec 5:0 a jako bronzový celek tabulky si zahraje dvojzápas se čtrnáctým celkem nejvyšší soutěže.

Už s předstihem si přímý postup zajistily suverénní České Budějovice. Na stříbrném místě druhé ligy skončí Jihlava – a poměří se s patnáctým prvoligistou.

„Jaro musíme hodnotit negativně,“ uznal obránce Michal Leibl.

Jak trefné. Po podzimu

byl Frťalův mančaft třetí. Na Brno, které mu nakonec uzmulo barážovou příčku, měl náskok šesti bodů. Nyní (před posledním duelem sezony) je Zbrojovka ve čtyřbodovém náskoku…

„Nenavázali jsme na podzim, co se týče herní stránky. To jsme byli dominantní, vytvářeli jsme si šance. Teď je to pořád tak, že jeden čeká na druhého, že na sebe vezme odpovědnost. V létě nás čeká spousta práce,“ pronesl trenér.

„Byli jsme blízko. Strašně moc jsme chtěli. Možná až moc,“ poznamenal záložník Vlkanova.

Jeho mužstvo zastavila především sterilita v útoku. Ve 29 utkáních dal jen 35 branek. Ze špičkových týmů tabulky je to jednaznčně nejméně. Sice mělo nejlepší defenzivu – inkasovalo pouze osmnáctkrát – ale na postup (či baráž) to nestačilo.

„Možná se od toho můžeme odpíchnout,“ prohlásil kouč Frťala.