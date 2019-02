„Vstávaly mi vlasy na hlavě. Už to nevrátíme, ale snad si uvědomí, že jsou tyhle vánoční turnájky pro profesionála nesmysl,“ řekl trenér Votroků Zdenko Frťala.

„Myslím, že jsem byl ještě naštvanější než on,“ glosoval situaci sám Vlkanova.

Soupeř mu zablokoval střelu, do níž šel na dlouhou nohu. Výsledek byl nepěkný: přetržený postranní vaz v koleně.

V sobotu byste měl hrát proti Ústí nad Orlicí.

Už druhý týden se připravuju s mužstvem. Minulý týden jsem ještě nechodil do soubojů, ale teď už dělám všechno normálně - střelbu, souboje, hru.

Jak se vám zranění vlastně přihodilo?

Myslím, že to byla smůla. Byl to úplně normální souboj.

Není vaše léčení nějak rychlé? Přetržený kolenní vaz nezní zrovna jako banální záležitost.

Asi se rychle léčím a mám dobré svaly kolem. (usmívá se) Je pravda, že jsem se bavil se spoluhráčem Milanem Černým, který se stejným zraněním absentoval šest měsíců. A pan Jukl s tím byl dokonce na operaci a stál dokonce sedm měsíců.

Vy jste léčil zranění konzervativně?

Na operaci jsem nebyl. Léčí se to, jako kdyby byl vaz natržený. První čtyři týdny jsem měl ortézu na celou nohu. O berlích jsem ale chodil jen týden, pak už jsem na nohu šlapal. Člověk to nemůže ohnout, musí nohu pomalu rozhýbávat.

Odkdy jste začal trénovat?

Hned od začátku přípravy v lednu, ale až do minulého týdne jsem chodil do posilovny s kondičním trenérem Ondrou Krajákem.

Vlastně každý půlrok se řeší, zda neodejdete do první ligy. Nezhatilo vám zranění nějaké možnosti?

Možná tím něco i padlo, to uznávám. Pár lidí mi volalo, ale nic nebylo takové, že bych si řekl, že hned chci odejít. Často se jen ptali, jak na tom jsem.

Ozval se vám opět Jablonec, který hrál na podzim Evropskou ligu?

Ne, Jablonec tam nebyl.

Hradecký tým se v zimní pauze docela změnil. Především ve vaší středové formaci se výrazně zvýšila konkurence, protože přišli Jiří Kateřiňák a Michal Leibl. Vrátil se Jakub Šípek. Co taková konkurence udělá?

Je pravda, že v záloze je teď mraky lidí. Jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat, protože se asi stane, že když někdo nebude hrát, tak bude naštvaný.

Jak byste na to reagoval vy? Už se vám někdy přihodilo, že jste byl náhradník.

V patnácti mě vyhodili z Hradce, ale ani předtím jsem nebyl na lavičce. Vždycky jsem hrál i v dalších mančaftech i v áčku, když jsem se vrátil.

A kdyby se to - hypoteticky - přece jen stalo?

Jak říkám: Nikdy jsem neseděl a rozhodně to neplánuju. To se nestane. (usmívá se)