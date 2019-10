Ztráceli osm bodů. Sledovali, jak hlavní rival válcuje druhou ligu. Jenže přišel vzájemný střet a svět se vrátil do starých kolejí.

Fotbalisté Hradce ukázali, že v derby kralují oni. Sebevědomé a v zápase lepší Pardubice doslova udolali 1:0. Symbolicky rozhodl mladý kapitán, nový lídr Jakub Martinec.

„Ukázali jsme sílu, větší týmovost, dali jsme tam srdíčko. Nevím, jestli to bylo zasloužené, ale vyhráli jsme,“ lebedil si Kristián Zbrožek, záložník vítězů.

Ano, jeho tým prodloužil tradici. Z devíti derby v novodobých časech, kdy vznikl FK Pardubice, jich Hradečtí vyhráli šest. Ty další tři skončily remízou, nynější lídr FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY tak dál čeká na vítězství.

„Především za druhý poločas musím naše kluky pochválit. Hráli dobře,“ pronesl kouč hostů Jiří Krejčí. „Rozhodla jediná standardní situace a naše neproměněné šance,“ shrnul důvody konečného výsledku.

A trefil to: Hradec udeřil po rohu, stoper Martinec dal hlavou třetí gól v sezoně, všechny zapsal po standardních situacích. „Kuba je v nich nebezpečný. Ale všichni víme moc dobře, co mu chybí, aby z něj byl velký hráč,“ okomentoval jméno střelce trenér Zdenko Frťala.

Trefa však nemusela stačit. Po změně stran byly Pardubice lepší i nebezpečnější. Hradecké vedení mohl pojistit snad jen Adam Vlkanova, hosté měli více šancí. Tu největší v 88. minutě Tomáš Čelůstka. Zasáhl však gólman Radim Ottmar. Míč vyrazil mimo bránu hlavou. „To musí být gól,“ láteřil pardubický hráč.

Kaňkou na Ottmarově skvělém zákroku byl fakt,že se poté nepřiznal k teči a hosté přišli o rohový kop. Vidina výhry byla silnější…

Jen tak dál, ať je předeženeme

/ROZHOVOR/ Rozhodl. Dal jediný gól. Pak se svezl po mokrém trávníku po břiše ve stylu legendárního německého střelce Jürgena Klinsmanna.

K němu hradeckému kapitánovi Jakubu Martincovi ještě něco schází, ale střelecké vlohy dozajista má. Branka proti Pardubicím, jež přinesla Votrokům v zápase 11. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY výhru 1:0, byla jeho třetí v sezoně. A to je obránce.

Zase jste skóroval po standardní situaci, po rohu. Byla to nacvičená záležitost?

Ne, my to moc netrénujeme. (směje se) Vždycky záleží na tom, jestli si najdete míč. A pak je to buď gól, nebo to do brány nedojde.

Pardubice přijely jako lídr. Byl to nejtěžší soupeř?

Tady na domácí půdě určitě. Měli před námi náskok a jsme rádi, že jsme z něj ubrali. Teď musíme pokračovat stejně, abychom je předehnali.

Jsou hosté na vlně?

Mají sebevědomí. Před derby ani jednou neprohráli. Měli chladnou hlavu, protože neměli co ztratit, byli před námi o osm bodů. Hrou potvrzovali, že jsou v pohodě, že je nic nerozhodí. Ale my jsme vyhráli – a to je nejdůležitější.

Potvrdilo se, že to bude těžký zápas?

Ano. Oni hlavně ve druhém poločase drželi balon. My jsme náskok urputně bránili a nakonec jsme ho ubránili. Bylo vidět, že mají hru založenou na kombinaci. Drželi balon, ale řekl bych, že jsme je do žádné vyložené šance nepustili.

No, těsně před koncem šel na bránu Tomáš Čelůstka…

To je pravda. Zaplaťpánbůh to neprostřelil.