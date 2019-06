V sestavě už nebudou dva testovaní hráči. Zimbabwský útočník Arnold Chaponda a chorvatský křídelník Marko Zuljević se v pondělí dozvěděli, že stálé angažmá v Hradci nedostanou.

„Kádr se začíná zeštíhlovat. Chaponda je hrozně hodný a slušný kluk, jeho tréninková morálka byla bezproblémová. Kvality na druhou ligu ale neměl. Řekli jsme mu to, poděkovali, věříme, že se v pořádku vrátil domů. U Marka platí to samé. Nebyl rozdílovým hráčem, a my u nových fotbalistů čekáme, že budou lepší než ti, které máme,“ vysvětlil pro klubový web trenér Zdenko Frťala.

Přes tyto odchody chce kouč dát opět prostor všem hráčům. „Věříme, že zdravotní stav dovolí, aby opět dostaly prostor dvě jedenáctky,“ řekl.