V roli trenéra s týmem FK Pardubice postoupil z divize až do druhé ligy. V roce 2013 se vydal na prvoligovou scénu, dnes Martin Svědík trénuje 1. FC Slovácko. A na dálku sleduje jízdu pardubických fotbalistů v úvodu této sezony.

„Mě to tolik nepřekvapuje. Myslím, že minimálně o baráž budou Pardubice hrát,“ říká v rozhovoru Svědík.

Již v sobotu se hraje derby Hradec Králové - Pardubice. Co říkáte na aktuální postavení obou týmů v tabulce?

Když vezmu Pardubice, o kterých toho vím více, tak tam se zúročuje dlouhodobá koncepce a práce všech lidí, co jsou kolem. Když se to dávalo do kupy, tak byly plány postupně postoupit z divize do třetí ligy, pak zase do druhé ligy. Myslím, že nastal čas, že Pardubice mohou pokukovat po první lize, což je samozřejmě spojeno i s ekonomikou a s výstavbou stadionu.

Povedlo se tedy Pardubicím dobře poskládat tým i po odchodu Petráně s Fouskem?

Namíchali tam zkušené hráče, jako jsou Černý nebo Jeřábek se Šejvlem, kteří tam byli už za mého působení. Plus se k tomu přidali další kluci. Je výhoda, že Martin Shejbal je u reprezentační dvacítky, kde vybírá mladé hladové kluky, kteří ještě zcela nemají na první ligu, ale v té druhé vytvořili slušný mančaft. Je vidět, že jim to šlape. Nesmím samozřejmě zapomenout na trenéra Jirku Krejčího, který tam je dlouho. Jejich výkony mě nepřekvapují, samozřejmě jim fandím a přeji, aby měli možnost do první ligy jít. Nejen fotbalově.

Když jmenujete trenéra Jiřího Krejčího, ten už nastoupil po vašem odchodu. Jak je pro Pardubice důležitý?

Ukazuje se, že to byla od akcionářů výborná volba, když po mém odchodu vybrali Jirku. Myslím, že klub zná a dýchá pro něj. Je to pardubický srdcař. Doplňují se hodně právě i s Martinem Shejbalem. Když tam pak byl půl roku Martin Hašek, tak vedení poznalo, že by to pro Pardubice nebyla asi úplně vhodná cesta. Nyní je vidět, že práce s trenérem Krejčím má své ovoce. Pardubice až na nějaké výjimky hrají v horní polovině tabulky. Je tam šest let a odvádí dobrou práci. Prošel předtím mládeží a vychoval některé kluky, kteří jsou dnes v lize.

A ještě k sobotnímu soupeři. Jak na tom je podle vás Hradec Králové?

Co se týče stadionu, má stejný problém. Myslím, že stále hledají optimální složení mužstva, které by navazovalo na to, aby postoupilo do ligy. Přišel Zdenko Frťala, taky velice dobrý trenér, věří určitým hráčům. Hradec si prošel obměnou a nějakým způsobem hledá vhodné mužstvo, které by o postup hrálo. Sice hrají nahoře, ale v minulé sezoně jim uteklo pár zápasů. Nebyla z toho ani baráž.

Téma stadion se neustále opakuje, ale z vašich prvoligových zkušeností dobře víte, že jde o klíčový faktor…

Tyto kluby jsou limitovány tím, že neví, co bude do budoucna, a to z hlediska stadionů. Kdyby byla podpora a stadion, tak je to zase o něčem jiném. Jestliže chcete hrát první ligu, tak ji nemůžete hrát sto kilometrů od svého města. To je nesmysl. Potřebujete hrát na svém stadionu, který bohužel zatím v obou městech není.

Pardubice teď vstupují do zápasů z prvního místa. Je podle vás reálné, aby se tam tým držel dlouhodobě?

Zase záleží na spoustě faktorů, ale věřím, že ano. Ve fotbale hodně dělá psychika. Pardubice to teď mají dobře rozjeté, že se tam mohou držet delší dobu. Myslím, že minimálně o baráž budou hrát. Mají nyní náskok, čekají je zápasy v Hradci a potom třeba v Jihlavě. Ale tým už ukázal, že se dokáže připravit na jakéhokoliv soupeře. Bude záležet na tom, jak vydrží forma ani ne u starších hráčů, kteří si dokáží udržet stálou křivku výkonnosti, ale hlavně u mladších hráčů.