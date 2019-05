Už to tak bývá. Před duelem 30. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, v němž Hradec přivítal Táborsko, se rozjely spekulace.

Votroci to soupeři, který hraje o záchranu, nechají, šířil se názor.

„Nebuďme naivní a nemysleme si, že kolem zápasu nebyly šumy. Tohle je součást fotbalu,“ přiznal Zdenko Frťala, hradecký trenér. „Snažili jsme se to nevnímat. Jediné, co jsme si z toho chtěli vzít, bylo, aby nás to nakoplo,“ doplnil brankář Patrik Vízek.

To se podařilo. Votroci nakonec Táborsko zdolali 1:0. Rozhodl Jakub Šípek, jenž dal na jaře čtyři branky. Táborsko po prohře spadlo do třetí ligy, Žižkov totiž vyhrál v Chrudimi a dokončil jízdu za záchranou.

„Bylo to hrozně náročné utkání. Věděli jsme, že kdyby se tenhle zápas prohrál, tak by se objevily řeči, že se to prodalo. Jsem rád, že jsme tyto spekulaci hodily pryč,“ vykládal po vítězství forvard Šípek.

Cesta za třemi body také nebyla pro Hradecké úplně jednoduchá. V prvním poločase zahodil jasnou šanci Fahrudin Djurdjević, navíc penaltu neproměnil Filip Zorvan. Až osm minut před koncem se prosadil Šípek, jenž z nějakých deseti metrů proměnil přihrávku levého beka Otto Urmy.

„Za celou kabinu mám radost, že jsme zápas zvládli, vyhráli jsme a odcházíme z utkání se ctí,“ netajil kouč Frťala. „Asi jsme měli v hlavách, že nedáváme góly. Proto nám to trvalo déle,“ vysvětloval střelec Šípek pozdní branku.

Hradec tak završil vítězně ročník, v němž skončil na čtvrtém místě. Před sezonou by toto umístění klub nebral jako neúspěch, po ní je to jinak. Votroci se dlouho drželi na místech zajišťujících baráž o první ligu. Nakonec o tuto naději přišli.

FC Hradec Králové – FC MAS Táborsko 1:0 (0:0)

Fakta - branky: 82. Šípek. Rozhodčí: Klíma – Paták, Hájek. ŽK: 2:4. Diváci: 707.

Hradec: Vízek – Kopečný, Pokorný (31. Finěk), Martinec, Urma – Jukl, M. Černý (46. Kateřiňák) – Vlkanova, Zorvan (66. Da Silva), Djurdjević – Šípek.

Táborsko: Šiman – Navrátil, Hasil, Březina, Šandera – M. Kučera, Ch. Frýdek (46. P. Pilík), Valenta (59. Berešík), Ad. Čermák – Musiol, Kopřiva (83. Ngimbi).

Další výsledky - 30. kolo: Vítkovice - Pardubice 1:0, Chrudim - Žižkov 1:2, Třinec - České Budějovice 2:3, Varnsdorf - Znojmo 7:1, Vlašim - Prostějov 0:1, Jihlava - Brno 1:6, Sokolov - Ústí nad Labem 1:5.

Konečná tabulka:

1. České Budějovice 30 23 3 4 60:24 72

2. Jihlava 30 17 7 6 50:33 58

3. Brno 30 17 6 7 63:31 57

4. Hradec Králové 30 15 8 7 36:18 53

5. Ústí n. L. 30 15 4 11 44:39 49

6. Varnsdorf 30 13 9 8 33:26 48

7. Pardubice 30 11 11 8 45:34 44

8. Vítkovice 30 11 7 12 32:44 40

9. Prostějov 30 9 9 12 28:37 36

10. Třinec 30 10 6 14 36:42 36

11. Sokolov 30 9 6 15 28:40 33

12. Vlašim 30 7 11 12 30:38 32

13. Chrudim 30 8 5 17 39:56 29

14. Žižkov 30 7 6 17 33:59 27

15. Táborsko 30 6 7 17 37:53 25

16. Znojmo 30 6 7 17 40:60 25