„Spíš mě mrzí, že jsem nedal ještě jednu šanci,“ uvedl Prekop. Na mysli měl situaci z prvního poločasu, kdy střelu z voleje po akci Adama Vlkanovy a Filipa Novotného poslal vedle.

Příčiny týmového nezdaru viděl v tom, že se Votroci nevypořádali s důrazem. „Chyběla nám agresivita a více klidu na míči,“ poukázal. „Věděli jsme, že domácí budou nepříjemní, budou po nás šlapat a jezdit. To bylo jediné, čím nás mohli zaskočit a stačilo jim to. My jsme se s tím nevyrovnali,“ pokračoval Prekop.

Klíčovým momentem byl i rychlý gól Líšně. „Říkáme si pořád, abychom brzy neinkasovali a my jsme hned na začátku dostali gól. To už je pak těžší s tím zápasem něco dělat,“ dodal.

Hradec nastoupí k dalšímu zápasu za týden v pondělí, doma přivítá Jihlavu. „Musíme se z toho poučit a každý si musíme sáhnout do svědomí. Pokud chceme hrát o postup, tak musíme taky začít jezdit od první do polední minuty. Snad už s Jihlavou a v dalších kolech to bude výrazně lepší,“ burcuje Erik Prekop.