Proč pro vás je Varnsdorf tak nepříjemný?

Skákali do střel, jako se to dělá v hokeji. Za to byli odměněni. Ale my v zápase, kdy máme takovou převahu, musíme dát dva góly a vyhrát.

Vy jste trefil břevno. Zasáhl gólman Radek Polcar?

Ani nevím. Ale ten gól nám chyběl. Kdybychom vyrovnali, tak jsem si jistý, že to otočíme. Ve druhé půli dvakrát vykopávali míč z brankové čáry… Asi kdybychom hráli sto dvacet minut, tak gól nedáme.

Proč?

Bylo to podobné jako nedávno ve Vítkovicích. Byla tam malá agresivita ve vápně. Některé šance musíme urvat i se soupeřem. Odkopat je, dostat je do sítě i s míčem a dát gól.

Inkasovali jste jako první. Bylo to zásadní?

Byli jsme zalezlí, o ten gól jsme si koledovali. Přišel ani nevím jak. Nějak se to odrazilo ke střelci. Od té doby jsme hráli my - a nic.

Vysněná posila musí zabrat

Naháněli ho už před rokem a půl. Pak znovu a znovu. Až letos v zimě se podařilo hradeckému klubu přetáhnout Jiřího Kateřiňáka z Mladé Boleslavi na východ Čech.

Všichni se těšili, jaké to bude terno.

Bohužel, zatím není.

Kateřiňák byl například v neděli s Varnsdorfem střídán už v 59. minutě. Votroci přitom potřebovali dobývat obranu soupeře, což by mohla - a měla - být jeho doména. Místo toho si šel sednout na lavičku.

Kouč Zdenko Frťala pak na tiskové konferenci nekličkoval, jasně popsal, co (nakonec) všichni viděli: „Nehrál podle našich představ. Má na víc.“

Je to tak. Kateřiňák zatím nesplňuje představy o VIP posile. Místo tvorby útočné hry se příliš stahuje mezi stopery. Hraje pohodlný fotbal (třeba jako sparťan Guélor Kanga). Standardní situace, jež jsou jeho silnou stránkou, taky nekope bůhvíjak.

Je potřeba, aby se probudil. V přípravě ukázal, že na to má.