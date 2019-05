Rok a půl působí Jiří Sabou ve fotbalovém Hradce Králové. Minulé léto přivedl nového trenéra Zdenka Frťalu, poté sledoval nakonec marný boj o baráž o první ligu.

Co říká na čtvrté místo ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE?O skončené sezoně promluvil v rozhovoru pro klubový web. „Ukázalo se, že tým ještě není zralý,“ řekl.

O SEZONĚ:

Jak ji hodnotím? Ani jako úspěšnou, ani jako neúspěšnou. Hodnotím ji jako prospěšnou, protože nám ukázala spoustu poznatků. Teď jsme samozřejmě smutní, že jsme v závěru ztratili třetí místo, které by zaručovalo účast v baráži o postup.

O NOVÉM TRENÉROVI:

Nemám jim co vytknout, získali jsme o tři body víc než loni. V létě byl obrovský pohyb v kádru, trenéři museli v podstatě poskládat nový tým, poznávali všechny hráče za pochodu, seznamovali se s prostředím, i pro ně to muselo být turbulentní období. Všichni jsou pracovití, mají odbornost, fotbalem žijí čtyřiadvacet hodin denně. Odvedli dobrou práci, nastavili si vysoko laťku, kterou budeme chtít všichni příští rok znovu překonat.

O DEFENZIVĚ:

Měli jsme ji nejlepší v soutěži. Šestnáct udržených nul je určitě nadstandardní číslo. I tohle svědčí o tom, že současný tým má charakter, je poctivý do defenzivy a že máme na druhou ligu dva skvělé gólmany.

O 36 GÓLECH:

Tady nás tlačí bota, to víme. Po odchodu Honzy Pázlera jsme věděli, že můžeme mít s dáváním gólů problém. Bylo jasné, že ostatní ofenzivní hráči se o ně budou muset podělit, což do určité míry splnili. Problém byl, že stávající útočníci se k tomu nepřidali. Kropáček a Wesley, to prostě bylo málo, až v závěru sezony dostal šanci na hrotu Jakub Šípek, který ukázal, že může být příslibem.

O KANONÝROVI:

Samozřejmě, že nám chyběl. Při pohledu na tabulku je jasně vidět, že 36 vstřelených gólů je ve srovnání s týmy nad námi málo. Na můj vkus jsme potřebovali moc šancí na to, abychom gól vstřelili, a o neproměněných penaltách nemá cenu ani mluvit. Naší snahou je logicky na tomto postu posílit. Přivést kvalitního útočníka je ale v našich podmínkách to nejtěžší a snaží se o to vlastně každý tým, gólového útočníka nemají ani leckteré prvoligové týmy.

O LÍDROVI:

Lídra a osobnost hledá dneska každý tým. Dřív se tyhle věci vůbec neřešily – když jsem sám hrál, ještě deset let zpátky, měl každý tým několik osobností, přirozených lídrů, kluků, kteří si vyříkali i nepříjemné věci. Sami na hřišti, bez trenéra a jelo se dál. Teď je jiná doba, systém produkuje „skleníkové děti“, které všechno mají – veškerý servis od rodičů, od klubu. Všude je vozíme, všechno jim zařizujeme, chybí jim samostatnost, větší odolnost, odhodlání jít přes závit, kousnout se, nekňourat. Chybí mi u nich emoce, touha něco dokázat. Pak je vypustíme do dospělého fotbalu a oni to nezvládají. Neříkám, že jsou takoví všichni, ale odolných typů ubývá.

O POSILÁCH:

Všichni sem přišli z nějakého důvodu. Za přestupy si stojím, ukázali, že mají potenciál a charakter, a že to byla správná volba. Samozřejmě ani oni se nevyvarovali výkyvů ve výkonech, možná některým trošku déle trvala aklimatizace a sžívání se s týmem. Ale to jsou normální věci, všechno si musí vždycky sednout. Příští sezonu budou ještě lepší.

O ODCHOVANCÍCH:

Máme mladý tým, odchovanci letos dostali velkou příležitost, přitom přechod do dospělého fotbalu není jednoduchý. Jakub Martinec a Robert Jukl se v něm hned v prvním ročníku prosadili do A týmu, příslib ukázali i Daniel Finěk, Jakub Šípek nebo Dominik Soukeník. Filip Firbacher se na podzim ve Znojmě stal třetím nejmladším hráčem, který oblékl dres prvního mužstva. Je u nich vidět velký progres, ale pokud chtějí hrát velký fotbal, musejí tvrdě pracovat dál. I tohle ukazuje, že v Hradci se s mládeží pracuje dobře, a je potřeba zmínit, že akademie nám dělala radost celou sezonu. O jejím dobrém fungování svědčí i počet Votroků, jejichž jména se objevují v nominacích reprezentací, úspěchy v Ondrášovka Cupu nebo to, že A dorost do konce sezony bojuje o umístění mezi třemi nejlepšími. Juniorský tým si opět zajistil účast v mistrovské nadstavbě soutěže a pro B tým vybojoval působení v ČFL.

O ZMĚNÁCH:

Nějaký pohyb v kádru určitě bude, vše má svůj vývoj, jsme zase o rok dále, některé věci dozrály. Nechceme ale dělat velké změny, přivádět podobné hráče, jaké máme tady v akademii.