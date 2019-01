Hradec Králové - Od léta je trenérem hradeckých gólmanů. Při tom se vrací o více než dvě desetiletí zpět. Tomáš Poštulka v půlce devadesátých let působil jako mladý bažant v Hradci. S Votroky vyhrál český pohár, po boku měl Richarda Jukla, nynějšího šéfa fotbalového klubu a otce záložníka Roberta.

Zimní trénink fotbalistů FC Hradec Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Proto může nyní porovnávat. „Je to trochu jiné. Když jsem přišel byl Ríša zkušený hráč, kapitán, tahoun,“ poukazuje bývalá reprezentační jednička na to, že Jukla juniora poznává jako kluka, který se posunul do prvního mužstva z dorostu a juniorky. Robertovi je od konce října dvacet.

„Doba srovnání není ideální, ale společného něco mají. Oba jsou bojovníci. Ríša byl perfektně fyzicky připravený, Rob je na tom stejně,“ tvrdí.

Najdou se však i věci, v nichž by měl syn tátu dohnat. Tou první je střílení branek. Robert nedal za podzim ani jednu, táta byl jiný. „Richard byl schopný dát rozhodující gól,“ vzpomíná Poštulka.

Juniorovi se to zatím nedaří. „Přitom na tréninku má dobré zakončení. My to po něm chceme, ale on se v zápasech zatím není schopný dostat do šancí,“ popisuje trenér brankářů.

Druhým aspektem, který by se Hradci hodil, jsou emoce. Richard byl vždy velmi vznětlivý, na první pohled bylo vidět jak nesnáší porážky.

„On byl generace, kterou se snažíme dávat klukům za vzor. Kdyby měl prohrát na tréninku třeba jen antiperli, tak by snad zabíjel. Nechtěl být v bagu, nechtěl prohrát. Dnes jsou mladí trochu jiní. Není jim to jedno, ale neberou to tak prestižně,“ má vypozorováno Poštulka.

Co však trenéři neřešili, je jméno Jukl. I když v Hradci budí pozornost. „Myslím, že na to nemá cenu upozorňovat. Spíš je lepší dělat, že to je normální hráč,“ vykládá trenér, jak se s hlavním koučem Zdenkem Frťalou a kolegy vyrovnali s faktem, že mají v kádru Jukla mladšího.

Na podzim se tento přístup osvědčil. Robert byl příjemný překvapením.