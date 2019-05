„Bylo to klasické derby, málo šancí a hodně soubojů. Každý tým měl takové dvě šance, ani jedna nebyla využita,“ popisoval Jan Prosek, obránce Pardubic.

Naplňovali jste plán, se kterým jste do zápasu šli?

Chtěli jsme to odehrát vzadu na nulu, být důrazní v soubojích. A nějakou šanci proměnit, to se bohužel nepovedlo. Myslím, že bod z derby nebyl špatný.

Měl největší šanci utkání Adam Fousek?

Adam obešel brankáře, ale dostal se do většího úhlu. Škoda, že to nedal. Ještě Jirka Piroch měl hlavičku, to bylo těsně nad břevno.

Jak derby na hřišti bolelo?

Šlo o fér souboje, nic zákeřného. Třeba Michal Petráň se musí snažit udržet míče, schytá tam od stoperů dost ran.

Museli jste v obraně řešit nějaký problém?

Centrovali spíše ze stran. Hrozilo, že tam něco propadne, ale že by šli sami na bránu, to si nevybavuji.

Jakou atmosféru vytvořilo přes 1700 diváků?

Super, jen škoda, že to není častěji. Jak pardubičtí, tak hradečtí fanoušci vytvořili skvělou atmosféru, která byla hodna derby.