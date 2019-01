Hradec Králové - V nejvyšší fotbalové soutěži odkopal skoro osmdesát zápasů - a teď se uchází o místo v kádru hradeckých Votroků. Patrik Brandner, záložník s nímž už nepočítá pražská Dukla, na to jde zhurta. Hned v prvním zápase během týdenního testu dal po šesti minutách gól.

„Samozřejmě mě to povzbudí, ale měl jsem ještě další dvě tři šance, které jsem měl proměnit,“ říkal po střetu s Vlašimí v posledním utkání zimní Tisport ligy.

Kdyby se mu to podařilo, asi by byl výsledek jiný. Východočeši podlehli svému soupeři z druhé ligy 1:2, když rozhodující branku inkasovali ve druhé minutě nastavení střetnutí. Ve skupině tak skončili na třetím místě.

Zkoušený Brandner odehrál šedesát minut na levém křídle. „Bylo to trochu složitější,“ přiznal. „Mám manko, trénoval jsem individuálně.“

Prvoligová Dukla s ním totiž přestala počítat. V létě mu končí smlouva a nabídku na novou nedostal. „Bylo mi oznámeno, že chtějí postavit nový mančaft. Dostal jsem svolení, abych si našel něco nového,“ prozradil.

V týmu je od úterý, měl by vydržet týden. Pak se rozhodne, zda ho vedení angažuje, či ne. „Hrade je klub, který patří do ligu. Postup je v plánu, doufám, že se to podaří.“ Jeho slova jasně ukazují, jak si věří, že hradecké trenéry přesvědčí.

„První poločas jsme hráli dobře. Dali jsme gól, za mě dobré,“ popisoval hlavní úsek hry, kdy byl na hřišti.

Po půli byl stav vyrovnaný, ve druhé půli Vlašim rozhodla. „Nenastoupili zkušenější hráči, a to se projevilo. Soupeř byl lepší. Některým hráčům to nastavilo zrcadlo, že budou mít problémy se prosadit,“ pronesl trenér Zdenko Frťala.

„Byl to asi nejmíň povedený zápas v přípravě. Moc se nám nedařila kombinace, ztráceli jsme hodně balonů. Vlašim byla lepší,“ uznal také matador Marek Plašil.

Hradec Králové - Vlašim 1:2

Fakta - branky: 6. Brandner – 15. Blecha, 92. Toml.

FC Hradec Králové: Ottmar (46. Vízek) – Kopečný (46.Soukeník), Martinec, Plašil, Urma (46. Kvída) – Jukl – Martan (46. Hynek), Kateřiňák, Ďurděvić (46. Finěk), Brandner (60. Mahr) – Kropáček (46. Firbacher). Trenér: Frťala.

Skupina A:

1. Příbram 3 2 0 1 8:5 6

2. Vlašim 3 2 0 1 6:4 6

3. Hradec Králové 3 2 0 1 5:3 6

4. Ústí nad Labem 3 0 0 3 3:10 0