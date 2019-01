Hradec Králové - Rok se ho snažil Hradec získat. Až nyní se to povedlo. Jiří Kateřiňák, posila z Mladé Boleslavi, hned od začátku přípravy ukazuje, že by mohl pozvednout hru Votroků ve druhé fotbalové lize.

Zimní fotbalová Tipsport liga: FC Hradec Králové - FK Ústí nad Labem. | Foto: Deník/ Michal Káva

„Má fotbal rád, proto z něj srší energie,“ chválí šikovného záložníka trenér Zdenko Frťala po dvou utkáních zimní Tipsport ligy.

Ve středu čeká černobílý tým závěrečný duel. V Horních Počernicích se od půl jedenácté poměří s Vlašimí.

Kateřiňák v předchozích utkáních přispěl ke dvěma výhrám, odehrál celkem tři poločasy. Proti Příbrami nedal penaltu, proti Ústí nad Labem nahrál na gól.

„Je hladový, pracovitý. Máme velká očekávání,“ netají kouč Frťala.

Proč Hradec tolik věří třiadvacetiletému hráči?

Kateřiňák by měl zapadnout do herního stylu. Je technický, hbitý, bere na sebe odpovědnost. „Mám hodně rád balon. Někdy až moc, ale na tom pracuju. Snažím se pořád hrát, jsem konstruktivní. Kopu standardky, do všeho se motám,“ popsal sám sebe pro klubový web.