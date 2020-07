/FOTOGALERIE/ Pardubice po 51 letech vítají nejvyšší fotbalovou soutěž. Hráči FK Pardubice v předposledním kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY přehráli Vyšehrad 4:1, vyhráli druhou ligu a postoupili do nejvyšší soutěže.

Fotbalisté Pardubic vyhráli FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

"Je to pocit štěstí, velká euforie. Myslím, že nám to všem dojde třeba v pondělí, protože to je velké zadostiučinění. Je to více než dvanáct let, kdy jsme zakládali novodobou historii tohoto klubu," řekl v jedné z reakcí Vladimír Pitter, předseda představenstva FK Pardubice.