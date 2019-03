Moc se o něm nemluví, i když je jako zeď. Gólman hradeckých fotbalistů Radim Ottmar ještě nedostal na jaře jediný gól. Nyní drží šňůru trvající 442 minut. Naposledy inkasoval v 8. minutě derby s Pardubicemi v předposledním podzimním utkání.

Radim Ottmar. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Bard v hradecké brance přitom nemá úplně jednoduchou úlohu. Hradec na jaře valchuje všechny soupeře. Ottmar je na první pohled bez práce. Jenže pak to přijde – jako v neděli proti Prostějovu. Za stavu 2:0 se do šance dostal protřelý Tomáš Janíček a Ottmar zasáhl bravurně. Chvíli poté mu navíc pomohl obránce Jan Kvída, jenž odvrátil po rohovém kopu hlavičku mířící do brány. Tak to má být.