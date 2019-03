V prvním jarním utkání druhé ligy to byli oni, kdo zásadně pomohl fotbalovému Hradci k výhře 2:0 nad Sokolovem.

Střídající Zorvan znatelně zvedl výkon týmu, Vlkanova si zapsal vítěznou trefu.

„Zorvi to zvedl. Je určitě dobře, že máme tak silnou lavičku, že střídající hráč přijde a pomůže,“ ocenil Vlkanova. Toho zase pochválil trenér Zdenko Frťala: „Díky němu jsme měli příležitosti. Má čich na góly. Dostal se do šance, vyřešil ji a nám přinesl víc klidu.“

Zase se ukázalo, že jde o tahouny mužstva. Už na podzim to bylo jasné, byť Zorvan nehrál od konce září. Proti Sokolovu zaválel, i když šel do hry jako střídající. „Bylo dobře, že jsem to věděl vlastně týden dopředu. Kdybych se to dozvěděl třeba den před zápasem, byl bych asi naštvaný,“ přiznal.

Uvidí se, jak Frťala sestaví záložní formaci za týden ve Vítkovicích. Ve středové formaci má obří přetlak a Zorvan se proti Sokolovu zahlásil o místo.

Sebevědomé duo zabralo

Jsou si podobní. Fotbaloví prckové, šikulové, kluci, kteří znají poměry v hradeckém klubu takřka odmalička. Ale také – dnes už - sebevědomí mladí muži, kteří chtějí výš.

Fotbalisté Adam Vlkanova s Filipem Zorvanem si věří.

Jejich rozpoložení dokazují výroky, které vyslali do světa během zimní pauzy. Vlkanova reagoval na výrazně navýšenou konkurenci v hradecké záloze jednoduše: „Že bych nehrál? To se nestane.“ Zorvan se na téma vyjádřil opatrněji, ale také jasně: „Mám osobní cíl odehrát každou minutu a týmový, abychom vyhráli každý zápas. Pro to udělám všechno.“

První jarní zápas jim dal zapravdu. Vlkanova nastoupil proti Sokolovu od začátku. Byl nebezpečný, nakonec dal první gól. Zorvan přišel jako střídající, ale změnil děj zápasu. Po jeho akci (a Miloše Kopečného) padla Vlkanovova vítězná branka. Tak to má být.

Pokud jejich sebevědomí nepřeroste v aroganci, dojdou daleko.