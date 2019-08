V zápase FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY chtěl pomoci Chrudimi obrat favorita. Nepovedlo se, Votroci vyhráli 2:0, v čemž jim nezabránil ani chlap, který v černobílém dresu kopal od přípravky až do letošního jara.

V prvním týmu strávil dlouhých deset let.

Před derby jste říkal, že budete nervózní. Bylo to jiné než jindy?

To bych zase neřekl, nebylo to úplně výjimečné, šlo o takovou přirozenou nervozitu. Když se pískne, tak už tam nic není, ale…

Ano?

Musím říct, že to pro mě bylo zajímavé. Na tomhle stadionu hraju celý život a najednou jsem tady v jiném dresu. Bylo to specifické.

Hradec vlastně rozhodl už v prvním poločase, že?

My jsme byli lehce zatáhlí, což jsme měli v plánu. Ale chtěli jsme z toho vyrážet do brejků. V prvním poločase asi byli herně lepší, ale prostě rozhodly dvě standardní situace. Ve druhé půli už jsme byli lepší na míči, ale kluci vyhráli zaslouženě, protože umí dát gól z rohu.

Na konci první půle se přiostřilo. Projevil se fakt, že jde o derby?

Hradečáci tam chodili trochu důrazněji, než by bylo zdrávo. Dostali oprávněně žluté karty. Pak jsme dostali i my, protože oni měli čtyři a bylo by blbý, kdybychom my neměli žádnou. Tak ji dal i našemu… Ale jinak to bylo férové utkání.