První poločas byl sice na jednu bránu, ale až ve druhé půli dokázal fotbalový Hradec otevřít obranu regionálního rivala, třetiligového Ústí nad Orlicí. V přípravě na FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU Votroci vyhráli 3:0. Všechny branky dali po změně stran.

Důvod byl jasný, do hryse dostali poprvé po zranění Adam Vlkanova s Filipem Zorvanem, k nim perfektně zapadl další šikula Jiří Kateřinák. „Bylo to super. Všichni chceme hrát, všichni chceme pořád míč. Spolupráce nám seděla,“ řekl Vlkanova, jenž se vrátil po léčení přetrženého postranního kolenního vazu. „Zápasy mi strašně chyběly,“ říkal nadšeně.

Jeho spolupráce se Zorvanem a Kateřiňákem byla opravdu pro konečný výsledek zásadní. Pohyb nevysokých hráčů nakonec rozbil úpornou obranu Ústí, v jehož dresu byl asi nejlepším hráčem František Čech, jenž je v týmu na hostování právě z Hradce.

„Jsou to tři malé myši, které mají fotbalové cítění. Hráli poprvé společně a hned to bylo nadstandardní,“ chválil trenér Votroků Zdenko Frťala trio Zorvan, Kateřiňák, Vlkanova. Hned však upozornil: „Nechci snižovat našeho soupeře, ale v lize bude proti nám jiná kvalita.“

Je to tak, jenže domácí záložníci ukázali především, že jsou v pořádku. Zorvan s Vlkanovou měli původně odehrát pouze půlhodinu, nakonec zvládli celý poločas. Byť se oba dostali do pár nepříjemných situací, po utkání byli v pořádku. To je zásadní.

„Zorvan nehrál pět měsíců, Vlčák od zimy. Věříme, že jejich zdravotní stav je v pořádku,“ řekl Frťala.

Oba dva však především předvedli, že trenérovi zamotají hlavu při tvorbě základní sestavy.

Hradec Králové - Ústí nad Orlicí 3:0

Fakta - branky: 62. Ďurděvič, 79. Firbacher, 90. Zorvan.

FC Hradec Králové: 1. poločas: Vízek – Finěk, Kvída, Plašil, Urma – Šípek, Jukl, Černý, Ďurděvič – Da Silva, Kropáček. 2. poločas: Vízek – Finěk, Janoušek, Kvída – Kopečný, Vlkanova, Kateřiňák, Zorvan, Ďurděvič – Firbacher, Kropáček. Trenér: Frťala.

Jiskra Ústí nad Orlicí: Krátký (46. Bartaloš) – Čech, J. Chleboun (73. P. Chleboun), P. Chleboun (46. Lněnička), Langer, Smejkal (81. Bohuněk), Souček, Falta, Vaňous (73. Pavlásek), Skalický, Pazdera. Trenér: Chudý.