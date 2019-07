/FOTOGALERIE/ „Michal Petráň gól…“ Popěvek známý ze stadionu Pod Vinicí mohli o víkendu převzít fanoušci Karviné. Bývalý kanonýr Pardubic totiž vstřelil Plzni svůj první gól v nejvyšší soutěži. Ani v Pardubicích ovšem fotbaloví příznivci nemusí zoufat.

Právě po odchodech Petráně a dalších opor se s napětím očekával vstup Východočechů do sezony. A ten se dá označit jako vydařený. Tříbodová výhra nad Žižkovem a remíza v Brně, kde Pardubičtí podali lepší výkon než v jarním duelu. Ale to je jen začátek. V Pardubicích dobře vědí, jak zrádná může druholigová soutěž být. Už jen vzpomínky na nejbližšího soupeře z Vlašimi nedovolí myslet jinak. Start ovšem něco naznačil: Pardubice stále mají i po doplnění týmu mladíky na čem stavět. Teď to musí v dalších kolech potvrzovat.