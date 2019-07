Chrudimské mužstvo před startem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zbrojí. Za výraznou posilu si považuje Jiřího Janouška, který přichází na přestup z Hradce Králové, ve hře jsou i další jména. Naopak útočníka Jiřího Mikera v podzimním kádru kouče Jaroslava Veselého neuvidíme.

Devětadvacetiletý Janoušek uspěl na zkoušce a na podzim bude oblékat chrudimský dres. Od zkušeného záložníka, který nastoupil k 65 zápasům v nejvyšší soutěži si ve východočeském klubu hodně slibují.

Kam na fotbal

Přípravné zápasy - úterý, 17.00: Pardubice - Trenčín (hř. Svratka).



Středa, 16.00: Hradec Králové - Trenčín (hř. Hlinsko).

Miker končí, co Froněk?

Naopak chrudimský tým opouští další z hradeckých záložníků Jiří Miker, který naopak na testech neuspěl.

„Jirka to půjde zkusit jinam. Někam, kde by mohl pravidelně hrát. Je po zranění a vzhledem ke konkurenci mu nejsme schopni zajistit dostatek místa v sestavě. Rozešli jsme se přátelsky a je možné, že to v zimě znovu zkusí u nás,“ vysvětlil kroky trenér Jaroslav Veselý.

Na začátku letní přípravy jsme informovali o tom, že krajní záložník Tomáš Froněk se po konci hostování v Chrudimi rozhodl zkusit štěstí v Dynamu České Budějovice, nováčkovi první ligy. Vůči zranění však na zkoušce neuspěl, a tak věci nabírají znovu trochu jiný směr. „O příchodu Tomáše Froňka soustavně jednáme se zástupci fotbalového klubu v Písku, kterému Tomáš patří. Věřím, že se dohodneme,“ popsal předseda klubu Tomáš Linhart současný stav jednání o služby sedmadvacetiletého záložníka.

V klubu FC Hradec Králové došlo ke dvěma změnám ve vedení. Působení ukončil manažer obchodu Milan Šedivý a také sportovní manažer Pavel Krmaš, „Potřebuji si od fotbalu odpočinout a věnovat víc času rodině,“ řekl Krmaš, bývalý hráč Hradce, Sparty či Freiburgu.

Z nových hráčů nadále na zkoušce pokračuje hradecký Tomáš Hynek a zahraniční akvizice Rodan s Moustafou, o jejich osudu se rozhodne v následujících dnech.

„U cizinců stále ještě váháme. Netlačí nás čas na rozhodnutí, minimálně další týden budou v Chrudimi na zkoušce pokračovat,“ vyjasnil situaci trenér Jaroslav Veselý.

Kromě posil trénují s prvním týmem i hráči, kteří se vrátili z hostování z klubů z nižších soutěží. „Stále ještě pokračují, uvidíme, jak to dopadne. Hrát může jen jedenáct hráčů, je to omezené. Jsme dohodnuti, že kádr uzavřeme v maximálním počtu dvaceti hráčů a dvou brankářů,“ dodal kouč Jaroslav Veselý.

Petr Dejnožka