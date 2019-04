Zda pohovory i dlouhý videorozbor neúspěchu zabraly, bude jasno v neděli přibližně v poledne. Votroci se totiž ve 21. kole druhé ligy předvedou v neděli od 10.15 ve Vlašimi. Zápas vysílá přímo ČT Sport.

„Každá porážka něco odhalí, my musíme takové chyby, které se opakovaly i v minulosti, odstranit,“ nakázal Prášil před střetem s klubem, jenž velmi úzce spolupracuje se Spartou.

Hradec půjde do zápasu se změnami v sestavě. Hrát nebude čerstvě zraněný Jiří Kateřiňák. Do stoperské dvojice by se mohl naopak vrátit uzdravený Jakub Martinec, na podzim střední obránce číslo 1. „Někteří další dostanou šanci ukázat, že přestože doteď nehrávali, je jejich místo na hřišti,“ řekl asistent.