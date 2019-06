Dva hráči na testech, čtyři nově příchozí, dva očekávané návraty. Hradec začal přípravu na FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU s početně nadupaným kádrem.

Šest z dvaatřiceti borců je možné brát jako nové tváře. Na přestup přišli Kristian Zbrožek (Varnsdorf), Erik Prekop (Trenčín), Patrik Švantner (České Budějovice), Daniel Procházka (Ústí nad Labem). K tomu se z hostování vrátil talent František Čech a po těžkém zranění je zpět nadějný zadák Michal Trávníček.

Co lze od noviců čekat, říká ředitel klubu Jiří Sabou.

Pozor, volá Kenny Chihuri

Hradeckému řediteli Jiřímu Sabouovi zazvonil telefon. Na druhé straně byl Kenny Chihuri, legendární to postava české ligy z přelomu tisíciletí.

Spolu kopali na Žižkově, Chihuri dnes dělá u zimbawské reprezentace do 23 let a také hráčského agenta. „Hned by sem poslal deset kluků,“ usmívá se Sabou.

Zatím na testy přijel jen útočník Arnold Chapunda. „Kenny říkal, že budeme spokojení. Nic nás to nestojí,“ glosuje ředitel.

Zimbabwan dostane stejně jako další zkoušený hráč, Chorvat Marko Zuljević, týden. Pak bude jasné, jestli Chihuri nepřeháněl.

Zbrožek: „Vyzrálý obránce s řídícími schopnostmi. Hledali jsme hráče střední generace. Prošel Spartou, Bohemkou. Slibuju si, že vedle něj budou růst mladí.“

Procházka: „Křídelník, rychlostně vybavený, dravý. Na krajích nás tlačí bota. Bude dobrý i do kabiny, je dobře mentálně nastavený. Má touhu i energii.“

Prekop: „Dal třináct gólů na hostování ve druhé slovenské lize. I pan Škorpil říká, že když někdo umí dávat góly, tak je dávat bude. Útočníka hledáme celý rok a půl, co jsem tady. Je mladý, má potenciál. Reference na něj jsou skvělé.

Švantner: „Přišel už v zimě, ale jaro ještě odehrál na hostování v třetiligovém Benešově.“

Čech: „Byl na hostování v Ústí nad Orlicí. Pro mladé kluky je někdy dobré změnit prostředí. Měl trochu smůlu, že nehrál na konci sezony kvůli zranění kotníku.“

Trávníček: „Vrací se po zranění. Je to na něm, stejně jako na pěti dorostencích, které jsme vzali do přípravy. Mají potenciál hrát jednou vrcholový fotbal, táhli devatenáctku. Ale ta cesta je ještě dlouhá.“

Přípravné zápasy FC Hradec Králové



Sobota 22. června: Hradec Králové – Jablonec (hř. Chlumec n. C.) 15.00

Středa 26. června: Olomouc – Hradec Králové (hř. Olomouc) 17.00

Sobota 29. června: Hradec Králové – Varnsdorf (hř. Poděbrady) 13.00

Středa 3. července: Hradec Králové – Trenčín (hř. Hlinsko) 16.00

Sobota 6. července: Hradec Králové – Sparta Praha B (hř. Opatovice n. L.) 11.00

Sobota 13. července: Písek – Hradec Králové (hř. Písek) 10.15