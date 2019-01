Hradec Králové - V pondělí zažijí bolest - a v dalších dnech také. Fotbalistům druholigového Hradce začíná zimní příprava. Start to bude ostrý, v Praze je čekají fyzické testy. A to není žádná legrace…

Jiří Miker (vpravo). | Foto: Lubomír Douděra

Jenže zkrátka se nedá nic dělat, jde o klasiku. Kolem týmu, jenž na podzim uhrál ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE třetí místo, jsou jiné, mnohem zajímavější otazníky.

Je jisté, že v něm dojde k pár změnám, i když nebudou tak brutální jako před půl rokem. „To rozhodně ne, ale oživení chceme,“ řekl už před Vánoci výkonný ředitel klubu Jiří Sabou.

První posilou se už v prosinci stal Michal Leibl, levák z Ústí nad Labem.

Další posuny se „dopečou“ v nejbližších dnech.

Jedním z klíčových témat je post gólmana. Kapitán Radim Ottmar byl na podzim perfektní. Reprezentant do jedenadvaceti let Jan Stejskal se dostal do brány jen v poháru, v lize ani na minutu. Navíc další talent Patrik Vízek poměrně úspěšně hostoval v Jihlavě.

Vízek se nyní vrací. „Je to tak, hlásím se v Hradci,“ řekl. Stejskal by rád odešel, což naznačil v nedávném rozhovoru: „Kdyby přišla nabídka z ligy nebo dobrá možnost z druhé, nebránil bych se tomu.“

To se nyní děje. O nadějného hráče se intenzivně zajímá Mladá Boleslav. Velmi blízko je jeho výměna za záložníka Jiřího Kateřiňáka, rodáka z Chlumce.

„Jednání probíhají, ale nic není hotové. To stejné platí také v dalších případech,“ prohlásil Sabou.

Jde například o dvacetiletého útočníka Jiřího Mikera. Talent, o nějž se před pár lety zajímaly kluby z Anglie i Nizozemska, na podzim zazářil v zápase v Ústí nad Labem, kde rozhodl nůžkami.

Ale jinak to bylo spíš střídavě oblačno. Zasáhl do jedenácti zápasům, nastřádal však jen 290 minut. Vedení klubu by proto bylo rádo,aby byl více vytížený.

Proto je prakticky hotový jeho přesun na hostování do Vítkovic, které rovněž kopou druhou nejvyšší soutěž. Na severu Moravy s technikem počítají, Hradec je přesunu nakloněn. Zbývá doladit administrativní záležitosti.

Do Hradce by se neměli vrátit ani fotbalisté, kteří hostovali v jiných klubech. Jde o obránce Františka Čecha (Ústí nad Orlicí), Dominika Haška (Převýšov), Jiřího Fundu (Vyšehrad) a útočníka Jakuba Šípka (Chrudim).

Vše se ale může ještě měnit. Liga začíná až první březnový víkend.