Nadechl se a spustil: „Přeju Hradci, aby už se tady všichni vzpamatovali a postavili stadion. Když jsem tady trénoval v roce 2008, říkali nám: Příští rok se začne stavět. Teď je rok 2019 a tady je val.“

Kouč Prostějova Oldřich Machala docela emotivně zakončil hodnocení zápasu 19. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Jeho tým prohrál v Hradci Králové jasně 0:3.

Stadionem však Machala neskončil. Jako doplněk porovnal Votroky s Českými Budějovicemi, prvním týmem tabulky druhé ligy, s nímž se Prostějov střetl před týdnem: „Hradec je lepší a fotbalovější mužstvo.“

Co ho k tomu vedlo?

Černobílí opravdu v utkání nepřipustili větší pochybnosti o vítězi. Zásadně jim pomohl gól už ve 14. minutě, který vstřelil po důrazné akci Marka Plašila do prázdné brány Adam Vlkanova. „Uklidnil nás,“ přiznal Fahrudin Ďurděvič.

Právě on se trefil jako druhý v 56. minutě. Až poté měli hosté dvě možnosti: Nejprve zasáhl skvěle brankář Radim Ottmar a po následném rohu vyhlavičkoval míč letící do sítě stoper Jan Kvída. Hradec tak i potřetí na jaře udržel čisté konto.

„Ale musím říct, že Prostějov byl nejtěžší soupeř, se kterým jsme se na jaře setkali. Hlavně v první půli byl zdravě agresivní a někteří hráči s tím měli problémy. Byli jsme nervozní, komentovali jsme zákroky, které nebyly vůbec zákeřné nebo extrémní,“ poukázal na potíž Hradce trenér Zdenko Frťala.

Jeho tým pak definitivně uklidnil skvělou ranou z dálky Filip Zorvan.

Hradec Králové - Prostějov 3:0

Fakta – branky: 14. Vlkanova, 56. Ďurděvič, 82. Zorvan. Rozhodčí: Klíma – Pochylý, Mojžíš. ŽK: 0:4. ČK: 71. Pančochář (P). Počet diváků: 1190.

Hradec: Ottmar – Kopečný (84. Finěk), Kvída, Plašil, Urma – Jukl – Vlkanova, Ďurděvič (75. Zorvan), Kateřiňák (66. M. Černý), Leibl – Da Silva. Prostějov: Le Giang – Polák, Pančochář, Janíček, Biolek – Fládr (63. Kroupa), Vošahlík, Lutonský (69. Slaninka), Schuster – Zapletal, Žikol (79. Machynek).

Dal první gól na jaře. Je to málo, říká zimní střelec

Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Pěkně si namlátil o tyčku, přesto neskuhral. „Když je gól, tak to nebolí,“ usmál se hradecký záložník Fahrudin Ďurděvič, jenž do brankové konstrukce nalétl po své brance do sítě Prostějova.

Votroci i díky jeho zásluhou vyhráli v 19. kole druhé fotbalové ligy nad Prostějovem 3:0.

Potvrdil jste brankou střeleckou formu ze zimní přípravy?

Zatím je to málo. V ní jsem dal čtyři góly za sebou, ale pak začala liga a dvakrát jsem nedal. Jak říkám, je to málo.

Prostějov jste porazili jasně, ale nebyl to lehký soupeř, že?

Oni mají fakt zkušené mužstvo. Jsou tam kluci, kteří hráli ligu, Jan Polák i v reprezentaci. Nepanikaří, mají to na tom postavené. Kdybychom nedali tak rychle první gól, bylo by to složitější.

Zase jste hráli do zavřené obrany. Budou domácí zápasy podobné?

Myslím, že jo. Vlastně v každém zápase jsme favorit a každý soupeř proti nám bude hrát podobně. Nebudou nás napadat a my se musíme do toho bloku dostat.

Jak?

Musíme být trpěliví a hlavně využít šance.

Na podzim jste hrál na křídle, nyní ve středu. Co vám vyhovuje víc?

Asi spíš podhrot, protože nejsem omezený lajnou. Navíc s Wesleym, který je na hrotu, jsme hráli ve Varnsdorfu a rozumíme si.