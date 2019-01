Mladá Boleslav, Hradec Králové - Šest gólů, řada pohledných akcí. Nestranný fotbalový fanoušek si přípravný zápas prvoligisty z Mladé Boleslavi s Hradcem Králové, (FNL) musel užít.

Tým z druhé ligy favorita pořádně trápil. Středočeši museli po přestávce stahovat dvougólové manko, jinak by si na domácím hřišti utrhli ostudu. Byla z toho nakonec divoká remíza 3:3.

V černobílém dresu se dvěma zásahy blýskl Jiří Kateřiňák, který v zimní pauze zamířil mezi Votroky právě z Mladé Boleslavi. A světe div se, dokonce proměnil penaltu! Hradec totiž tuhle disciplínu v poslední době neovládá. Kateřiňák ji však zvládl s přehledem a poslal svůj tým do vedení, jež v první půli ještě zblízka navýšil Urma. Nutno podotknout, že Východočechy držel nad vodou výbornými zákroky také brankář Ottmar, jednou ho dokonce zachránila tyč.

Po přestávce došlo k prostřídání sestavy. Boleslav krkolomně snížila Takácsem, Hradec odpověděl Kateřiňákem. Další dva míče ze sítě už bohužel lovil Patrik Vízek. Jednou jej překonal matador Matějovský, podruhé z penalty kanonýr Komličenko.

Nejvýraznější postavou hostujícího týmu byl záložník Jiří Kateřiňák, který ještě na podzim oblékal soupeřův dres. ,,Přišlo mi to jako normální zápas. Nijak extra jsem to neprožíval,“ svěřil se po zápase. Výkon mužstva v první půli jej potěšil. ,,Boleslavi jsme byli rovnoceným soupeřem. Měli bychom se od toho odrazit. Byla jen škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce.“ V zápase vstřelil Kateřiňák dvě branky, na penaltu si věřil, přestože v Tipsport lize podobnou možnost zahodil. ,,Kopu je prostě rád,“ pronesl s úsměvem.

Mladá Boleslav - Hradec Králové 3:3 (0:2)

Fakta - branky: 51. Takács, 65. Matějovský, 72. Komličenko z pen. – 8. z pen. a 55. Kateřiňák, 28. Urma. Rozhodčí: Franěk – Blažej, Flimmel. Diváci: 105.

FK Mladá Boleslav: Šeda (59. Stejskal) – Hašek (46. Klíma), Chaluš (59. Křapka), Šušnjar, Fulnek (81. Provazník) – Takács, Hubínek (46. Mašek) – Ladra (59. Ewerton), Matějovský (81. Pech), Přikryl (59. Tataev) – Komličenko. Trenér: Weber.

FC Hradec Králové – I. pol.: Ottmar – Kopečný, Martinec, Kvída, Urma – Jukl – Šípek, Kateřiňák, Janoušek, Leibl – Kropáček. II. pol.: Vízek – Finěk, Kvída, Martinec, Plašil – Jukl – Ďurděvić, Kateřiňák (62. Soukeník), Černý, Leibl (60. Mahr) – Firbacher. Trenér: Frťala.