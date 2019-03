Hradec Králové - Takový přetlak ve středové formaci fotbalový Hradec nepamatuje.

Zimní příprava fotbalistů: FC Hradec Králové - Loko Vltavín. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Jak to postaví? To zůstane sedět Adam Vlkanova, nejlepší hráč podzimu? Nebo Filip Zorvan, v první půlce sezony rovněž výborný? Či Jiří Kateřiňák, vysněná posila z Mladé Boleslavi?„Nebude to problém sestavit,“ usměje se Zdenko Frťala, kouč fotbalového Hradce Králové, když dostane otázku, jakou záložní řadu pošle do prvního utkání jara FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.