Se zvýšenou kapacitou hlediště, kam se již vejde více diváků než v minulých týdnech. Východočeské fotbalové derby, které se hraje v rámci 25. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, láká. Třeba i na Brazilce, kteří mohou v pardubickém dresu do bitvy sousedních klubů poprvé zasáhnout.

Ewerton, 23 let. Cadu, 22 let. Dva fotbalisté z Jižní Ameriky se v Pardubicích objevili na začátku tohoto roku a připojili se k týmu v průběhu zimní přípravy.

„Každý je jiný, ale myslím, že oba do kolektivu zapadli dobře,“ říká pardubický trenér Jiří Krejčí.

Pro Ewertona nebyl příchod do Pardubic takovým skokem. Již v roce 2016 začal hrát na Slovensku za Zlaté Moravce, potom se přesunul do Mladé Boleslavi. Nyní hostuje na východě Čech.

Ewerton zasáhl do všech jarních zápasů ve F:NL. „Ewe je stále mladý hráč. Má dobré výkony, někdy to je zase ve vlnovce. Už nám pomohl gólově, nějaký pátek v Česku je. On i Cadu tady můžou mít budoucnost,“ uvedl Krejčí. „Už od prvních tréninků ukazoval, že je neuvěřitelný ve hře jeden na jednoho,“ prohlásil jeho spoluhráč Martin Šejvl.

Ofenzivní hráč z Jižní Ameriky se po koronavirové pauze prosadil třikrát. Gól vstřelil v Sokolově, doma se trefil dvakrát. „Do každého zápasu vstupuji s tím, že chci dát gól a pomoci týmu vyhrát,“ ujistil Brazilec.

V Pardubicích není sám, jeho kamarád Cadu prožívá jiný fotbalový příběh. Pobyt v Česku je pro něj prvním angažmá v Evropě.

„Cadu si získal místo svou pracovitostí a tím, jak přistupoval k tréninkům. Jsme i s ním spokojení,“ uvedl trenér Krejčí.

V posledních třech zápasech už se objevil jako střídající hráč. „Cadu je opravdu univerzál. Dokáže hrát na kraji, defenzivního i ofenzivního záložníka. My jsme si ho ještě zcela nevyprofilovali,“ poznamenal Krejčí.

A že jsou v klubu Brazilci dva, vnímá kouč jako výhodu. „Nejvíc složité to bylo v koronapauze. To si neumím představit, kdyby tady někdo z nich byl sám, rodiny mají v Brazílii. Oba si vzájemně fandí a pomáhají si,“ dodal.

Jasné myšlenky

Oba hráči z Jižní Ameriky nyní poznají místní specialitu – východočeské derby. „Musíme předvést svoji hru a dát do toho všechno. Víme, o co nám jde,“ uvedl další z pardubických trenérů Jaroslav Novotný.

Z pohledu celé sezony je to jasné. „Každý zápas už bude těžký. Myslíme na to, abychom ten náskok udrželi a první místo potvrdili,“ doplnil Novotný.