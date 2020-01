Dvacetiletý Bičiště nastoupil do druhého poločasu a pomohl vyrovnat stav. Po jeho centru z levé strany skóroval stejně starý (spíše mladý), ale už mnohem protřelejší Jakub Šípek.

„V létě jsem si zahrál proti Spartě B, ten zápas se mi moc nepovedl a půlku sezony jsem z toho byl špatnej,“ přiznal.

No, v České fotbalové lize to příliš vidět nebylo. Bičiště se stal jedním z tahounů, nastřílel pět branek. Na začátek zimní přípravy byl proto povolán hlavním trenérem áčka Zdenkem Frťalou a proti Varnsdorfu ihned dostal šanci.

„Jsem spokojený s tím, že jsem měl asistenci. Moc rád bych se prosadil, je to velká příležitost, ale je tam pořád velká nervozita. Jsou tady zkušení borci a já přijdu jako mlaďák z béčka. Je to těžké,“ připustil.

Ve stejném postavení není jen on. Proti Varnsdorfu dostali šanci Donát, Král, Kosař, Trýzna, Samko či Mach. „Chtěli jsme vidět kluky z juniorky i dorostu. Potřebujeme nabrat co nejvíc informací,“ řekl asistent Ondřej Prášil. „Bylo tam dost nepřesností. Byl to klasický první zápas přípravy,“ dodal.

Varnsdorf - Hradec Králové 1:1

Fakta - branky: 64. Barac – 74. Šípek. Rozhodčí: Musil – Blažej, Flimmel. ŽK: Bez karet. Diváci: 138. Poločas: 0:0.

FC Hradec Králové – 1. poločas: Vízek – Finěk, Donát, Král, Leibl – Kosař – Trýzna, Samko, Frýdek, Procházka – Šípek. 2. poločas: Mach – Procházka, Donát (65. Čech), Král, Leibl – Soukeník – Kovář, Djurdjević, Frýdek, Bičiště – Šípek.