Konečně zabrali. Fotbalisté Hradce Králové porazili třetiligový Písek 3:0 a dočkali se první výhry v zimní přípravě. „Kluky musím pochválit,“ uvedl spokojený trenér Zdenko Frťala. Dvě branky vstřelil Adam Vlkanova, jednu Jakub Martinec. Poločas odehrál i Jakub Rada, čerstvá posila z Bohemians Praha. Generálku na start FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sehrají Votroci v sobotu doma s Chlumcem nad Cidlinou (14.00).

Bez chyb v obraně

Snaživý a bojovný Písek nalomil už po čtyřech minutách Martinec, který usměrnil do sítě centr Frýdka. Pak přišly velké chvíle Vlkanovy. Nejprve obral o míč otálejícího gólmana a pohodlně skóroval. Následně svůj velmi dobrý výkon podtrhl krásnou ránou do horního rohu. Kromě vstřelených branek Hradečtí obstáli i v defenzivě. „Chtěli jsme být pevní v obraně, abychom neopakovali chyby z minulých zápasů. Jsem rád, že jsme soupeře do větší gólové příležitosti nepustili. Doufám, že nám to vydrží,“ zdůraznil Zdenko Frťala.

Dobrý pocit posily

První minuty v černobílém dresu odehrál Jakub Rada, bývalý reprezentant, který přišel na hostování z Bohemians. „Mám z toho dobrý pocit,“ hlásil po utkání dvaatřicetiletý Rada. „Hradci chci pomoct k postupu nebo k co nejlepším výsledkům a Hradec zase může pomoci mně ke kariérnímu růstu,“ uvedl.

Posilu vítá i trenér Frťala. „Je to rozdílový hráč. Má velké zkušenosti a věřím, že do mužstva sedne a hráči pochopí jeho fotbalovou inteligence a myšlení. Určitě ho chceme využít v maximální míře,“ dodal hradecký kouč.

Hradec Králové - Písek 3:0

Fakta – branky: 40. a 54. Vlkanova, 4. Martinec. Rozhodčí: Klíma – Hock, Brychta. Poločas: 2:0.

FC Hradec Králové: Vízek (46. Ottmar) – Čech, Martinec, Král – Doležal (46. Soukeník), Jukl (46. Rada), Zbrožek (56. Mejdr), Leibl (46. Urma) – Vlkanova (56. Djurdjević), Prekop (56. Šípek), Frýdek.